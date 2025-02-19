Поліція затримала голову сільради, який вимагав хабаря на Одещині

Затриманий з правоохоронцями. Фото: ГУНП в Одеській області

Голова однієї з селищних рад на Одещині вимагав гроші у підприємця, який хотів взяти в оренду чотири земельні ділянки призначення загальною для вирощування виноградників. Проте поліцейські затримали його на робочому місці одразу після отримання хабаря через посередника.

Про це повідомляє Головне управління національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

Посадовець сказав підприємцю, що за 12 тисяч доларів забезпечить йому перемогу у штучно створеному конкурсі під час проведення земельних торгів, вплинувши на рішення депутатів селищної ради. Як аванс громадянин мав передати 3 тисячі. З метою конспірації чиновник надав вказівку передати кошти через людину, яка не була обізнана у махінаціях. Поліцейські провели обшук за місцем роботи фігуранта і в автомобілі посередника, вилучили незаконно отримані гроші та документацію в якості речових доказів.

Яке покарання загрожує

Голові сільради повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України (в одержання неправомірної вигоди для себе за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави). Йому загрожує позбавлення волі на строк до восьми років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про справу щодо 47 ухилянтах на Одещині. А також про те, як голову сільради оштрафували за погану дорогу.