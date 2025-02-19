Полиция задержала главу сельсовета, который требовал взятки в Одесской области

Задержанный с правоохранителями. Фото: ГУНП в Одесской области

Председатель одного из сельсоветов в Одесской области требовал деньги у предпринимателя, который хотел взять в аренду четыре земельных участка назначения общей для выращивания виноградников. Однако полицейские задержали его на рабочем месте сразу после получения взятки через посредника.

Об этом сообщает Главное управление национальной полиции в Одесской области.

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Подробности дела

Чиновник сказал предпринимателю, что за 12 тысяч долларов обеспечит ему победу в искусственно созданном конкурсе при проведении земельных торгов, повлияв на решение депутатов поселкового совета. В качестве аванса гражданин должен был передать 3 тысячи. С целью конспирации глава сельсовета дал указание передать средства через человека, который не был осведомлен в махинациях. Полицейские провели обыск по месту работы фигуранта и в автомобиле посредника, изъяли незаконно полученные деньги и документацию в качестве вещественных доказательств.

Какое наказание грозит

Председателю сельсовета сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины (в получении неправомерной выгоды для себя за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства). Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно мы писали о деле о 47 уклонистах в Одесской области. А также о том, как главу сельсовета оштрафовали за плохую дорогу.