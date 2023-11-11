Головна моя мета — це боротьба з корупцією та захист Одещини, — Кіпер

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE

Для ефективної боротьби з корупцією на Одещині очільник ОВА набирає в заступники колишніх силовиків. Він вважає, що з огляду на проблеми, які є в регіоні, важливо мати команду, що здатна швидко реагувати на будь-які виклики.

Про це в ексклюзивному інтервʼю Новинам.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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"Область дуже велика і дуже потужна. За день неможливо до глибини вдатися в усі питання, але для цього я і запросив декілька заступників, яких знав за роботою в правоохоронних структурах, і також опираюсь на правоохоронний блок. Люди саме з силового блоку, щоби ми звертали на увагу на такі проблеми, як корупція і захист нашої області", — зазначив Кіпер.

Оцінка своєї діяльності

Очільник ОВА висловив стриману позицію щодо оцінки власної роботи. Визнаючи, що в будь-якій діяльності не уникнути певних труднощів та невдач. У своїй місії забезпечити добробут та високий ступінь довіри серед одеситів, за словами очільника ОВА, він ставить на передній план захист Одещини.

"Я не можу тут свою роботу оцінювати в умовах війни. Моя задача працювати, добрим для всіх не будеш, в будь-якому випадку будуть позитивні й негативні моменти. За негативні готовий чути для того, щоб його виправляти, а за позитивні тебе ніколи не похвалять. Для мене був би великий позитив, щоб ми перемогли й наші люди могли б спокійно хоча б одну ніч не спускатися в паркінги, не лякати дітей, не тягнути їх туди, переживаючи за безпеку. Для мене це був би найбільший позитив. Все інше історія не буде пам'ятати, а от перемогу — запам'ятає", — додав Кіпер.

Нагадаємо, Одеська область дедалі частіше стала потерпати від ворожих атак. Для того, аби убезпечити регіон, потрібно посилити ППО на узбережжі. За словами Олега Кіпера, значна проблема полягає у тому, що регіон є найбільшим в Україні, тож повністю закрити його фізично складно.