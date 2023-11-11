Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Головна моя мета — це боротьба з корупцією та захист Одещини, — Кіпер arrow

Головна моя мета — це боротьба з корупцією та захист Одещини, — Кіпер

11 листопада 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Головна моя мета — це боротьба з корупцією та захист Одещини, — Кіпер
Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Для ефективної боротьби з корупцією на Одещині очільник ОВА набирає в заступники колишніх силовиків. Він вважає, що з огляду на проблеми, які є в регіоні, важливо мати команду, що здатна швидко реагувати на будь-які виклики. 

Про це в ексклюзивному інтервʼю Новинам.LIVE розповів очільник Одеської ОВА Олег Кіпер

Читайте також:

"Область дуже велика і дуже потужна. За день неможливо до глибини вдатися в усі питання,  але для цього я і запросив декілька заступників, яких знав за роботою в правоохоронних структурах, і також опираюсь на правоохоронний блок. Люди саме з силового блоку, щоби ми звертали на увагу на такі проблеми, як корупція і захист нашої області", — зазначив Кіпер. 

Оцінка своєї діяльності

Очільник ОВА висловив стриману позицію щодо оцінки власної роботи. Визнаючи, що в будь-якій діяльності не уникнути певних труднощів та невдач. У своїй місії забезпечити добробут та високий ступінь довіри серед одеситів, за словами очільника ОВА, він ставить на передній план захист Одещини. 

"Я не можу тут свою роботу оцінювати в умовах війни. Моя задача працювати, добрим для всіх не будеш, в будь-якому випадку будуть позитивні й негативні моменти. За негативні готовий чути для того, щоб його виправляти, а за позитивні тебе ніколи не похвалять. Для мене був би великий позитив, щоб ми перемогли й наші люди могли б спокійно хоча б одну ніч не спускатися в паркінги, не лякати дітей, не тягнути їх туди, переживаючи за безпеку. Для мене це був би найбільший позитив. Все інше історія не буде пам'ятати, а от перемогу — запам'ятає", — додав Кіпер.

Нагадаємо, Одеська область дедалі частіше стала потерпати від ворожих атак. Для того, аби убезпечити регіон, потрібно посилити ППО на узбережжі. За словами Олега Кіпера, значна проблема полягає у тому, що регіон є найбільшим в Україні, тож повністю закрити його фізично складно.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:31 В Україні закриють 53 заправки — відому мережу АЗС позбавили ліцензій

10:14 В Україні збільшили штрафи для чоловіків, які ще не були у військкоматі

06:42 Кого можуть зняти з військового обліку — перелік категорій осіб

Новина з відео

04:17 "Ми у космосі не самі" — вчені почули дуже дивні звуки планет

17:00 Війська окупантів готові застосувати РЕБ "Биліна" — що це їм дає

Херсон наш — як минув рік після деокупації - 80x80

Херсон наш — як минув рік після деокупації

06:40Ціни на металобрухт у листопаді — скільки коштує 1 кг чермета в Україні

10:18 Луческу йде з "Динамо" — з'явився ще один претендент на пост тренера команди

Новина з фото

04:29Вибухи у Львівській області продовжуються — ППО добиває "шахеди"

17:24Місто напівоточене — в ЗСУ розповіли про ситуацію в Авдіївці

08:36 Жирона продасть Циганкова і поверне Ромеу

Актуальне по темі