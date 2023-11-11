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Главная моя цель — это борьба с коррупцией и защита Одесчины, — Кипер

11 ноября 2023 19:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Главная моя цель — это борьба с коррупцией и защита Одесчины, — Кипер
Глава Одесской ОВА Олег Кипер. Фото: Новини.LIVE
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

Для эффективной борьбы с коррупцией в Одесской области глава ОВА набирает в заместители бывших силовиков. Он считает, что, учитывая проблемы, которые есть в регионе, важно иметь команду, что способна быстро реагировать на любые вызовы.

Об этом в эксклюзивном интервью Новинам.LIVE рассказал глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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"Область очень большая и очень мощная. За день невозможно погрузиться во все вопросы, но для этого я и пригласил несколько заместителей, которых знал во время работы в правоохранительных структурах, и также опираюсь на правоохранительный блок. Люди именно из силового блока, чтобы мы обращали внимание на такие проблемы, как коррупция и защита нашей области", — отметил Кипер.

Оценка своей деятельности

Глава ОВА высказал сдержанную позицию по оценке собственной работы. Признавая, что в какой-либо деятельности не избежать определенных трудностей и неудач. В своей миссии обеспечить благосостояние и высокую степень доверия среди одесситов, по словам главы ОВА, он ставит на передний план защиту Одесчины.

"Я не могу здесь свою работу оценивать в условиях войны. Моя задача работать, хорошим для всех не будешь, в любом случае будут положительные и отрицательные моменты. За отрицательные готов слушать для того, чтобы их исправлять, а за положительные тебя никогда не похвалят. Для меня был бы большой позитив, чтобы мы победили и наши люди могли бы спокойно хотя бы одну ночь не спускаться в паркинги, не пугать детей, не тащить их туда, переживая за безопасность. Для меня это был бы наибольший позитив. Все остальное история не будет помнить, а вот победу — запомнит", - добавил Кипер.

Напомним, Одесская область все чаще стала страдать от вражеских атак. Для того чтобы обезопасить регион, нужно усилить ПВО на побережье. По словам Олега Кипера, значительная проблема заключается в том, что регион является самым большим в Украине, поэтому полностью закрыть его физически сложно.

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