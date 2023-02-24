В Україні є проблеми з постачанням дронів для військових: в чому складність

Проблема на законодавчому рівні

Запити військових до волонтерів з приводу постачання дронів тільки зростають. Втім досі є проблеми щодо їх ввезення на територію України.

Про це повідомила голова благодійного фонду "Корпорація монстрів" Катерина Ножевникова.

"Війна дронів це важливо, але поки що це не розуміють деякі посадовці. Досі є проблеми щодо ввезення дронів. У нас зараз на кордоні застряг черговий вантаж, і поки ми чекаємо, коли розберуться з цією ситуацією, хтось на фронті загине. З дронами на війні працюють всі — це і розвідка, і корегування. Працюють з ними навіть ті, хто виконує почесну, але сумну місію. Ті, хто шукає тіла наших загиблих хлопців", — зазначила волонтерка.

Тим часом як додав ветеран ЗСУ Олександр Остапенко, одна з проблем з забезпеченням дронами полягає в тому, що процедура їх закупівлі для військових за бюджет не прописана.

"В сучасному штатному розпису військових частин взагалі немає ані дронів, ані старлінків. Це треба змінювати", — додав ветеран.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення дуже багато українців стали волонтерами. Благодійні фонди почали змінювати свої напрями роботи, адже за день було десятки заявок про необхідну війкову допомогу. Одеській благодійний фонд за рік витратив на допомогу військовим 200 мільйонів гривень.