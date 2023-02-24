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"Главное оружие сегодня — это дроны, и с их поставкой в войска есть проблемы" — одесские волонтеры

24 февраля 2023 20:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
В Украине есть проблемы со снабжением дронов для военных: в чем сложность
Проблема на законодательном уровне
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Запросы военных к волонтерам по поводу поставок дронов только растут. Впрочем, до сих пор есть проблемы по их ввозу на территорию Украины.

Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

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"Война дронов это важно, но пока это не понимают некоторые должностные лица. До сих пор есть проблемы по ввозу дронов. У нас сейчас на границе застрял очередной груз, и пока мы ждем, когда разберутся с этой ситуацией, кто-то на фронте погибнет. С дронами на войне работают все — это и разведка, и корректировка. Работают с ними даже те, кто выполняет почетную, но печальную миссию. Ищущие тела наших погибших парней", — отметила волонтер.

Между тем, как добавил ветеран ВСУ Александр Остапенко, одна из проблем с обеспечением дронами состоит в том, что процедура их закупки для военных за бюджет не прописана.

"В современном штатном расписании воинских частей вообще нет ни дронов, ни старлинков. Это нужно менять", — добавил ветеран.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения очень многие украинцы стали волонтерами. Благотворительные фонды начали менять свои направления работы, ведь за день было десятки заявок о необходимой военной помощи. Одесский благотворительный фонд за год потратил на помощь военным 200 миллионов гривен.

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