В Украине есть проблемы со снабжением дронов для военных: в чем сложность

Проблема на законодательном уровне

Запросы военных к волонтерам по поводу поставок дронов только растут. Впрочем, до сих пор есть проблемы по их ввозу на территорию Украины.

Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

"Война дронов это важно, но пока это не понимают некоторые должностные лица. До сих пор есть проблемы по ввозу дронов. У нас сейчас на границе застрял очередной груз, и пока мы ждем, когда разберутся с этой ситуацией, кто-то на фронте погибнет. С дронами на войне работают все — это и разведка, и корректировка. Работают с ними даже те, кто выполняет почетную, но печальную миссию. Ищущие тела наших погибших парней", — отметила волонтер.

Между тем, как добавил ветеран ВСУ Александр Остапенко, одна из проблем с обеспечением дронами состоит в том, что процедура их закупки для военных за бюджет не прописана.

"В современном штатном расписании воинских частей вообще нет ни дронов, ни старлинков. Это нужно менять", — добавил ветеран.

Напомним, с начала полномасштабного вторжения очень многие украинцы стали волонтерами. Благотворительные фонды начали менять свои направления работы, ведь за день было десятки заявок о необходимой военной помощи. Одесский благотворительный фонд за год потратил на помощь военным 200 миллионов гривен.