В Украине есть проблемы со снабжением дронов для военных: в чем сложность

"Главное оружие сегодня — это дроны, и с их поставкой в войска есть проблемы" — одесские волонтеры
Запросы военных к волонтерам по поводу поставок дронов только растут. Впрочем, до сих пор есть проблемы по их ввозу на территорию Украины.
Об этом сообщила глава благотворительного фонда "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.
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"Война дронов это важно, но пока это не понимают некоторые должностные лица. До сих пор есть проблемы по ввозу дронов. У нас сейчас на границе застрял очередной груз, и пока мы ждем, когда разберутся с этой ситуацией, кто-то на фронте погибнет. С дронами на войне работают все — это и разведка, и корректировка. Работают с ними даже те, кто выполняет почетную, но печальную миссию. Ищущие тела наших погибших парней", — отметила волонтер.
Между тем, как добавил ветеран ВСУ Александр Остапенко, одна из проблем с обеспечением дронами состоит в том, что процедура их закупки для военных за бюджет не прописана.
"В современном штатном расписании воинских частей вообще нет ни дронов, ни старлинков. Это нужно менять", — добавил ветеран.
Напомним, с начала полномасштабного вторжения очень многие украинцы стали волонтерами. Благотворительные фонды начали менять свои направления работы, ведь за день было десятки заявок о необходимой военной помощи. Одесский благотворительный фонд за год потратил на помощь военным 200 миллионов гривен.