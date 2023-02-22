Одеська школа операторів дронів: понад 5 тисяч пілотів, безплатне навчання

Курс розділений для цивільних та військових потреб

В Одесі військові, правоохоронці та рятувальники можуть опанувати навички управління дронами. Навчання проходять безплатно.

Про це під час брифінгу розповіла директорка школи "Вільне повітря" Мішель Арманд.

Школа з підготовки пілотів дронів була заснована у квітні 2022 року. За цей час вдалось підготувати понад п’ять тисяч спеціалістів.

"Навчання для військових, рятувальників та правоохоронців у нас повністю безплатно. Але ми не надаємо житло та не годуємо курсантів. Курс складає п'ять днів. Перший день — це теорія для всіх. Тому що до нас приходять люди, яким потрібно навчатися швидко, щоб виконувати завдання на фронті", — зазначила Мішель Арманд.

Також директорка школи додала, що серед охочих є й ті, хто опановує управляння дронами для цивільного життя. Мова йде про відеооператорів, котрі планують знімати весілля, дні народження чи інші свята. І програма там зовсім інша.

Нагадаємо, Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії, і також є навчання на оператора дрона. Які ще курси можна пройти, читайте в матеріалі.