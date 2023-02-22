Одеська школа операторів дронів: понад 5 тисяч пілотів, безплатне навчання

Одеська школа операторів дронів підготувала понад п’ять тисяч пілотів
В Одесі військові, правоохоронці та рятувальники можуть опанувати навички управління дронами. Навчання проходять безплатно.
Про це під час брифінгу розповіла директорка школи "Вільне повітря" Мішель Арманд.
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Школа з підготовки пілотів дронів була заснована у квітні 2022 року. За цей час вдалось підготувати понад п’ять тисяч спеціалістів.
"Навчання для військових, рятувальників та правоохоронців у нас повністю безплатно. Але ми не надаємо житло та не годуємо курсантів. Курс складає п'ять днів. Перший день — це теорія для всіх. Тому що до нас приходять люди, яким потрібно навчатися швидко, щоб виконувати завдання на фронті", — зазначила Мішель Арманд.
Також директорка школи додала, що серед охочих є й ті, хто опановує управляння дронами для цивільного життя. Мова йде про відеооператорів, котрі планують знімати весілля, дні народження чи інші свята. І програма там зовсім інша.
Нагадаємо, Одеський міський центр зайнятості пропонує всім охочим старше 18 років пройти навчання. Серед запропонованих курсів популярні на ринку труда професії, і також є навчання на оператора дрона. Які ще курси можна пройти, читайте в матеріалі.