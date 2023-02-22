Одесская школа операторов дронов: более 5 тысяч пилотов, бесплатное обучение

Курс разделен для гражданских и военных нужд

В Одессе военные, правоохранители и спасатели могут овладеть навыками управления дронами. Учения проходят бесплатно.

Об этом во время брифинга рассказала директор школы "Свободный воздух" Мишель Арманд.

Школа по подготовке пилотов дронов была основана в апреле 2022 года. За это время удалось подготовить более пяти тысяч специалистов.

"Обучение для военных, спасателей и правоохранителей у нас полностью бесплатно. Но мы не предоставляем жилье и не кормим курсантов. Курс составляет пять дней. Первый день — это теория для всех. Потому что к нам приходят люди, которым нужно учиться быстро, чтобы выполнять задачи на фронте", — отметила Мишель Арманд.

Также директор школы добавила, что среди желающих есть и те, кто овладевает управлением дронами для гражданской жизни. Речь идет о видеооператорах, которые планируют снимать свадьбу, дни рождения или другие праздники. И программа там совсем другая.

Напомним, Одесский городской центр занятости предлагает всем желающим старше 18 лет пройти обучение. Среди предлагаемых курсов популярны на рынке труда профессии и там также есть обучение на оператора дрона. Какие еще курсы можно пройти, читайте в материале.