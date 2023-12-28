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Головнокомандувач ЗСУ захистив кандидатську роботу в Одеській юракадемії

28 грудня 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Головнокомандувач ЗСУ захистив кандидатську роботу в Одеській юракадемії
Головного командувач ЗСУ Валерій Залужний. Фото: СтратКом
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У середині грудня Головнокомандувач Збройних сил України успішно захистив кандидатську роботу в галузі права. В Одеській юридичній академії Валерій Залужний отримав звання доктора філософії. 

Про це йдеться на сайті Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

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Зазначимо, що захист відбувався у форматі посиленої безпеки, адже тема становить державну таємницю у сфері оборони, державної безпеки та охорони правопорядку.

Відомості про захист головкома. Фото: скриншот

Що відомо про тему дисертації

У роботах головнокомандувач ЗСУ підписаний як аспірант кафедри адміністративного, цивільного та господарського права і процесу академії Державної пенітенціарної служби.

Відомо, що напрям наукової роботи можна визначити з ключових слів: "дисципліна, службова дисципліна, військова дисципліна, військовослужбовці, дисциплінарний проступок (правопорушення), дисциплінарне стягнення, морально-психологічне забезпечення, бойовий імунітет, військова юстиція, Дисциплінарний статут ЗСУ".

Нагадаємо, Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний натякнув, що наразі Україна не зможе обороняти та відвоювати Авдіївку. Важливіше зберегти життя українських військовослужбовців.

Також ми писали, що Залужний назвав кількість мобілізованих, яких потрібно залучити до служби найближчим часом. За його словами, це 500 тисяч новобранців. Він прокоментував таке рішення та пояснив, навіщо війську така кількість людей.

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