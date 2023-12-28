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Главнокомандующий ВСУ защитил кандидатскую работу в Одесской юракадемии

28 декабря 2023 16:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Главнокомандующий ВСУ защитил кандидатскую работу в Одесской юракадемии
Главный командующий ВСУ Валерий Залужный. Фото: СтратКом
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В середине декабря Главнокомандующий Вооруженными силами Украины успешно защитил кандидатскую работу в области права. В Одесской юридической академии Валерий Залужный получил звание доктора философии.

Об этом говорится на сайте Национального агентства по обеспечению качества высшего образования.

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Отметим, что защита проходила в формате усиленной безопасности, поскольку тема составляет государственную тайну в сфере обороны, государственной безопасности и охраны правопорядка.

Сведения о защите главкома. Фото: скриншот

Что известно о теме диссертации

В работах главнокомандующий ВСУ подписан в качестве аспиранта кафедры административного, гражданского и хозяйственного права и процесса академии Государственной пенитенциарной службы.

Известно, что направление научной работы можно определить из ключевых слов: "дисциплина, служебная дисциплина, военная дисциплина, военнослужащие, дисциплинарный проступок (правонарушение), дисциплинарное взыскание, морально-психологическое обеспечение, боевой иммунитет, военная юстиция, Дисциплинарный статут ВСУ".

Напомним, Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный намекнул, что в настоящее время Украина не сможет оборонять и отвоевать Авдеевку. Важнее сохранить жизнь украинских военнослужащих.

Также мы писали, что Залужный назвал количество мобилизованных, которые нужно привлечь в службу в ближайшее время. По его словам, это 500 тысяч новобранцев. Он прокомментировал такое решение и объяснил, зачем войску такое количество людей.

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