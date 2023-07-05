Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Голову Одеської РДА планують звільнити: що про нього відомо arrow

Голову Одеської РДА планують звільнити: що про нього відомо

5 липня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Голову Одеської РДА планують звільнити: що про нього відомо
Юрій Крук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одеська обласна військова адміністрація внесла пропозицію про звільнення з посади начальника РВА Юрія Крука. Відповідну заяву направлену до Офісу Президента підписав Олег Кіпер.

Відповідний документ з’явився в мережі. 

Читайте також:
Наказ про звільнення голови Одеської РДА. Фото: соцмережі
Наказ про звільнення голови Одеської РДА. Фото: соцмережі

Від навчання до політики: що відомо про Юрія Крука

У 1995 році Юрій Крук почав свій професійний шлях, вступивши до Одеської державної морської академії, де отримав диплом інженера-судноводія.

У своїй кар'єрі Юрій Крук займав різноманітні посади. Він працював заступником директора крюїнгового агентства, комерційним директором експедиторської компанії та комерційним директором транспортної компанії. Також він обіймав посаду голови ради стивідорної компанії і голови наглядової ради суднобудівного-судноремонтного заводу.

У грудні 2007 року Юрій Крук став начальником державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний"", а пізніше осолив посаду помічника Міністра транспорту та зв'язку України.

Юрій Крук не уникнув і скандалів. Він був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за прогули, а також його роботу в держпідприємстві перевіряло Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки замість скандального Борисова очолив полковник Олександр Охріменко. Він має багаторічний досвід у силових структурах, до цього часу очолював 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

None

Спецпроєкт "Герої в тилу": як команда "Зоопатруля" рятувала тварин від голодної смерті

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

10:16 Трубін отримав пропозицію від відомого клубу: "Шахтар" прощається з голкіпером

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз