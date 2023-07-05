Голову Одеської РДА планують звільнити: що про нього відомо

Юрій Крук. Фото: google

Одеська обласна військова адміністрація внесла пропозицію про звільнення з посади начальника РВА Юрія Крука. Відповідну заяву направлену до Офісу Президента підписав Олег Кіпер.

Відповідний документ з’явився в мережі.

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У 1995 році Юрій Крук почав свій професійний шлях, вступивши до Одеської державної морської академії, де отримав диплом інженера-судноводія.

У своїй кар'єрі Юрій Крук займав різноманітні посади. Він працював заступником директора крюїнгового агентства, комерційним директором експедиторської компанії та комерційним директором транспортної компанії. Також він обіймав посаду голови ради стивідорної компанії і голови наглядової ради суднобудівного-судноремонтного заводу.

У грудні 2007 року Юрій Крук став начальником державного підприємства "Морський торговельний порт "Южний"", а пізніше осолив посаду помічника Міністра транспорту та зв'язку України.

Юрій Крук не уникнув і скандалів. Він був притягнутий до дисциплінарної відповідальності за прогули, а також його роботу в держпідприємстві перевіряло Міністерство інфраструктури.

Нагадаємо, Одеський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки замість скандального Борисова очолив полковник Олександр Охріменко. Він має багаторічний досвід у силових структурах, до цього часу очолював 14-ту окрему механізовану бригаду імені князя Романа Великого.