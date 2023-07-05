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Председателя Одесской РВА планируют уволить: что о нем известно

5 июля 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Председателя Одесской РВА планируют уволить: что о нем известно
Юрий Крук. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Одесская областная военная администрация внесла предложение об освобождении от должности начальника РВА Юрия Крука. Соответствующее заявление, направленное в Офис Президента, подписал Олег Кипер.

Соответствующий документ появился в сети.

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От обучения к политике: что известно о Юрии Круке

В 1995 году Юрий Крук начал свой профессиональный путь, поступив в Одесскую государственную морскую академию, где получил диплом инженера-судовода.

В своей карьере Юрий Крук занимал разные должности. Он работал заместителем директора крюингового агентства, коммерческим директором экспедиторской компании и коммерческим директором транспортной компании. Также он занимал должность председателя совета стивидорной компании и председателя наблюдательного совета судостроительно-судоремонтного завода.

В декабре 2007 года Юрий Крук стал начальником государственного предприятия "Морской торговый порт "Южный"", а позже направил должность помощника Министра транспорта и связи Украины.

Юрий Крук не избежал и скандалов. Он был привлечен к дисциплинарной ответственности за прогулы, а также его работу в госпредприятии проверяло Министерство инфраструктуры.

Напомним, Одесский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки вместо скандального Борисова возглавил полковник Александр Охрименко. Он имеет многолетний опыт в силовых структурах, до этого времени возглавлял 14-ю отдельную механизированную бригаду имени князя Романа Великого.

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