Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Голову однієї із райрад Одещини відсторонили від посади: подробиці arrow

Голову однієї із райрад Одещини відсторонили від посади: подробиці

15 серпня 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Голову однієї із райрад Одещини відсторонили від посади: подробиці
Суд над Григорієм Мельниченком. Фото: Аккерман.Офіційний
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Депутат та голова однієї з районних рад на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. Суд відсторонив його від займаної посади. 

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

Читайте також:

"Київським судом міста Одеси відсторонено Григорія Мельниченка від посади голови Білгород-Дністровської районної ради", — йдеться в повідомленні. 

Допис про відсторонення Григорія Мельниченка. Фото: скриншот
Допис про відсторонення Григорія Мельниченка. Фото: скриншот

У чому звинувачують голову однієї із райрад Одещини

За даними слідства, під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів посадовець ввів в оману осіб, які зберігали швидкісний катер "TUNA" 865 Cabin та автомобільний причіп на території яхт-клубу "Совіньйон".

Отримавши державне майно, підозрюваний транспортував катер до заводу в місті Біляївка, де і використовував його на свій розсуд.

Яке покарання чекає на чиновника

Голову райради затримали за статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі прокурори повідомили про підозру за статтею 185 частина 5 Кримінального кодексу України. Санкції статті стосуються крадіжки й передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно суд обрав для голови Білгород-Дністровської районної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

Зібрати дитину до школи у 2023 та не влізти в борги: повний список та ціни

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

20:40 Хитра задача з ПДР для початківців: хто кого має пропускати на перехресті

Новина з фото

01:30У Каневі вибухи: РФ обстрілює область

06:47 В Україні підвищать зарплати: стало відомо на скільки

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз