Голову однієї із райрад Одещини відсторонили від посади: подробиці

Суд над Григорієм Мельниченком. Фото: Аккерман.Офіційний

Депутат та голова однієї з районних рад на Одещині опинився під звинуваченнями, пов'язаними із викраденням майна Державної екологічної інспекції Південно-Західного округу на суму 2,7 млн гривень. Суд відсторонив його від займаної посади.

Про це повідомляє Білгород-Дністровська міська рада.

Читайте також:

"Київським судом міста Одеси відсторонено Григорія Мельниченка від посади голови Білгород-Дністровської районної ради", — йдеться в повідомленні.

Допис про відсторонення Григорія Мельниченка. Фото: скриншот

У чому звинувачують голову однієї із райрад Одещини

За даними слідства, під виглядом захисту державного майна від можливих обстрілів посадовець ввів в оману осіб, які зберігали швидкісний катер "TUNA" 865 Cabin та автомобільний причіп на території яхт-клубу "Совіньйон".

Отримавши державне майно, підозрюваний транспортував катер до заводу в місті Біляївка, де і використовував його на свій розсуд.

Яке покарання чекає на чиновника

Голову райради затримали за статтею 615 Кримінального процесуального кодексу України. Наразі прокурори повідомили про підозру за статтею 185 частина 5 Кримінального кодексу України. Санкції статті стосуються крадіжки й передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно суд обрав для голови Білгород-Дністровської районної ради запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 5 мільйонів гривень.