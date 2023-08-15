Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Главу одного из райсоветов Одесчины отстранили от должности: подробности arrow

Главу одного из райсоветов Одесчины отстранили от должности: подробности

15 августа 2023 14:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Главу одного из райсоветов Одесчины отстранили от должности: подробности
Суд над Григорием Мельниченко. Фото: Аккерман.Официальный
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Суд отстранил его от занимаемой должности.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

Читайте также:

"Киевским судом города Одессы отстранен Григорий Мельниченко от должности председателя Белгород-Днестровского районного совета", — говорится в сообщении.

Сообщение об отстранении Григория Мельниченко. Фото: скриншот
Сообщение об отстранении Григория Мельниченко. Фото: скриншот

В чем обвиняют главу одного из райсоветов Одесщины

По данным следствия, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов должностное лицо ввело в заблуждение лиц, хранивших скоростной катер "TUNA" 865 Cabin и автомобильный прицеп на территории яхт-клуба "Совиньон".

Получив государственное имущество, подозреваемый транспортировал катер на завод в городе Беляевка, где и использовал его по своему усмотрению.

Какое наказание ждет чиновника

Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно суд избрал для председателя Белгород-Днестровского районного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

04:38Взрывы во Львовской области: ракеты атакуют Запад

Новость с фото

01:54Мощные взрывы в Киевской области: удар вражеских БпЛА

Новость с фото

21:54 Через закрытое воздушное пространство Украины пролетел самолет с туристами, — СМИ

17:10 В МОН рассказали, почему хотят судиться с учителями

Новость с фото

03:55Мощные взрывы в Киевской области: ракетный удар по региону

None

Собрать ребенка в школу в 2023 и не влезть в долги: полный список и цены

Новость с фото

00:50Взрывы в Винницкой области: вражеский обстрел

20:40 Хитрая задача из ПДД для начинающих: кто кого должен пропускать на перекрестке

Новость с фото

01:30В Каневе взрывы: РФ обстреливает область

06:47 В Украине повысят зарплаты: стало известно на сколько

11:07 Месси вернется в Европу: в каком клубе выступит аргентинец

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз