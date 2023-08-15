Главу одного из райсоветов Одесчины отстранили от должности: подробности

Суд над Григорием Мельниченко. Фото: Аккерман.Официальный

Депутат и глава одного из районных советов в Одесской области оказался под обвинениями, связанными с похищением имущества Государственной экологической инспекции Юго-Западного округа на сумму 2,7 млн гривен. Суд отстранил его от занимаемой должности.

Об этом сообщает Белгород-Днестровский городской совет.

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"Киевским судом города Одессы отстранен Григорий Мельниченко от должности председателя Белгород-Днестровского районного совета", — говорится в сообщении.

Сообщение об отстранении Григория Мельниченко. Фото: скриншот

В чем обвиняют главу одного из райсоветов Одесщины

По данным следствия, под видом защиты государственного имущества от возможных обстрелов должностное лицо ввело в заблуждение лиц, хранивших скоростной катер "TUNA" 865 Cabin и автомобильный прицеп на территории яхт-клуба "Совиньон".

Получив государственное имущество, подозреваемый транспортировал катер на завод в городе Беляевка, где и использовал его по своему усмотрению.

Какое наказание ждет чиновника

Главу райсовета задержали по статье 615 Уголовного процессуального кодекса Украины. Прокуроры сообщили о подозрении по статье 185 часть 5 Уголовного кодекса Украины. Санкции статьи касаются кражи и предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Напомним, недавно суд избрал для председателя Белгород-Днестровского районного совета меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов гривен.