На Одещині тривають перевірки критичної інфраструктури

Підготовка до опалювального сезону. Фото: Одеська РВА

В Одеській області розпочалася підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської районної військової адміністрації.

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Наразі на обʼєктах критичної інфраструктури та у закладах соціально-культурної сфери Одеського району, було проведено тренування щодо готовності альтернативних джерел живлення та оперативного персоналу громад до введення графіків погодинного відключення.

Готовність критичної інфраструктури

Зазначимо, що під час проведення тренувань, на території Чорноморської ОТГ та Южненської громади, було встановлено, що усі 4 об'єкти критичної інфраструктури, а також Чорноморський ліцей Чорноморської селищної ради та Южненська міська лікарня — готові до роботи. Навчальний процес продовжиться у безперебійному режимі у разі можливих блекаутів.

Крім того, ще у 5 районах області за участю представників ДСНС, Держенергонагляду, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" проведені тренування та навчання з готовності об'єктів критичної інфраструктури до роботи в умовах обмеження електропостачання.

"Основна мета проведення подібних навчань - перевірити не на папері, а в реальних умовах готовність громад Одеського району забезпечити сталу роботу обʼєктів критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій. Подібні тренування будуть проводитись й надалі в інших громадах району", — повідомив заступник начальника Одеської РВА Олександр Ілько.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.