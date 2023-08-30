Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Готовність до опалювального сезону: на Одещині тривають перевірки критичної інфраструктури arrow

Готовність до опалювального сезону: на Одещині тривають перевірки критичної інфраструктури

30 серпня 2023 17:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
На Одещині тривають перевірки критичної інфраструктури
Підготовка до опалювального сезону. Фото: Одеська РВА
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

В Одеській області розпочалася підготовка до осінньо-зимового опалювального сезону. У громадах регіону триває перевірка готовності критичної інфраструктури до холодів.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської районної військової адміністрації.

Читайте також:

Наразі на обʼєктах критичної інфраструктури та у закладах соціально-культурної сфери Одеського району, було проведено тренування щодо готовності  альтернативних джерел живлення та оперативного персоналу громад до введення графіків  погодинного відключення.

Готовність критичної інфраструктури

Зазначимо, що під час проведення тренувань, на території Чорноморської ОТГ та Южненської громади, було встановлено, що усі 4 об'єкти критичної інфраструктури, а також Чорноморський ліцей Чорноморської селищної ради та Южненська міська лікарня — готові до роботи.  Навчальний процес продовжиться у безперебійному режимі у разі можливих блекаутів. 

Крім того, ще у 5 районах області за участю представників ДСНС, Держенергонагляду, АТ "ДТЕК Одеські електромережі" проведені тренування та навчання з готовності об'єктів критичної інфраструктури до роботи в умовах обмеження електропостачання.

"Основна мета проведення подібних навчань - перевірити не на папері, а в реальних умовах готовність громад Одеського району забезпечити сталу роботу обʼєктів критичної інфраструктури в умовах надзвичайних ситуацій. Подібні тренування будуть  проводитись й надалі в інших громадах району", — повідомив заступник начальника Одеської РВА Олександр Ілько.

Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Уламки на кладовищі та займання будинків: як постраждала Київщина від атаки РФ

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

18:40 Солістка гурту KAZKA продемонструвала розкішні форми на пляжі

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз