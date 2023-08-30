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Планові роботи ДТЕК: де в Одесі сьогодні не буде світла

30 серпня 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Де в Одесі сьогодні не буде світла
Відсутність електропостачання. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 серпня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

  • 2-й Західний провулок, 2, 226,
  • 3-й Західний провулок, 8, 10, 12, 255,
  • 4-й Західний провулок, 11, 13, 15,
  • вул. А. Бучми, 3- 29,
  • вул. Ангарська, 1-37,
  • вул. Балківська, 24- 34,
  • вул. Бородінська, 104- 153,
  • Бородінський провулок, 3-9,
  • вул. Братська, 1-14,
  • вул. Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,
  • вул. Дунайська, 1-36,
  • вул. Казанська, 1-25,
  • вул. Катерининська, 1- 9/15,
  • Катерининська площа, 5, 9,
  • вул. Князівська, 2-11,
  • вул. Курганська, 1-20,
  • вул. Ланжеронівська, 8-24а,
  • Магістральна, 84-122,
  • вул. Мечникова, 2/1,
  • вул. М. Аркаса, 81в-164,
  • вул. Новосельського, 1-12,
  • Обсерваторний провулок, 1-9,
  • вул. Озерна, 1-13,
  • вул. Пастера, 1/3, 2, 4,
  • вул. Патріотична, 107-160,
  • вул. П. Лещенка, 2-107,
  • вул. Рішельєвська, 4,
  • Чайковського провулок, 9-19

Роботи планують завершити до 19:00.

  • 1-а Проектована, 7-20,
  • 1-й Житомирський провулок, 1, 3,
  • 2-й Другої вулиці провулок, 1-12,
  • 2-й Шостої вулиці провулок, 1-8а,
  • 3-й Житомирський провулок, 1-6,
  • 4-й Житомирський провулок, 2- 24,
  • 5-а Вулиця, 1-24,
  • 6-а Вулиця, 1-25,
  • вул. Академіка Гаркавого, 1-48а,
  • вул. Амурська, 5, 5/2,
  • вул. Вчительська, 1-27а,
  • вул. Гайова, 1-23,
  • вул. Дальня, 1-32,
  • вул. Житомирська, 3- 44,
  • Житомирський провулок, 3, 5,
  • вул. Капітана Гаврікова, 1-16,
  • вул. Кутова, 1-27,
  • вул. Літакова, 1-18б,
  • вул. Овідіопольська, 13-45,
  • Овідіопольський провулок, 1-7,
  • Перший 6-ї вулиці провулок, 1а-10а,
  • вул. Прирейкова, 1-38,
  • вул. Проектуєма, 1-20,
  • вул. Путьова, 44-48,
  • вул. Стеклова, 2-43,
  • вул. С. Разіна, 66-70,
  • вул. Тираспольська, 1-24а,
  • Тираспольське шосе, 24,
  • вул. Умова, 2-49

Роботи планують завершити до 22:00.

Північний РЕМ:

  • вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
  • вул. В. Хавкіна, 1-31,
  • вул. Кругова, 10б-58,
  • вул. Хутірська, 15-71,
  • вул. Геологічна, 9, 9А, 23а,
  • вул. Степова, 1-31

Роботи планують завершити до 19:00.

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