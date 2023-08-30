Де в Одесі сьогодні не буде світла

Відсутність електропостачання. Фото: google.com

Сьогодні, 30 серпня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де не буде світла

Центральний РЕМ:

2-й Західний провулок, 2, 226,

3-й Західний провулок, 8, 10, 12, 255,

4-й Західний провулок, 11, 13, 15,

вул. А. Бучми, 3- 29,

вул. Ангарська, 1-37,

вул. Балківська, 24- 34,

вул. Бородінська, 104- 153,

Бородінський провулок, 3-9,

вул. Братська, 1-14,

вул. Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,

вул. Дунайська, 1-36,

вул. Казанська, 1-25,

вул. Катерининська, 1- 9/15,

Катерининська площа, 5, 9,

вул. Князівська, 2-11,

вул. Курганська, 1-20,

вул. Ланжеронівська, 8-24а,

Магістральна, 84-122,

вул. Мечникова, 2/1,

вул. М. Аркаса, 81в-164,

вул. Новосельського, 1-12,

Обсерваторний провулок, 1-9,

вул. Озерна, 1-13,

вул. Пастера, 1/3, 2, 4,

вул. Патріотична, 107-160,

вул. П. Лещенка, 2-107,

вул. Рішельєвська, 4,

Чайковського провулок, 9-19

Роботи планують завершити до 19:00.

1-а Проектована, 7-20,

1-й Житомирський провулок, 1, 3,

2-й Другої вулиці провулок, 1-12,

2-й Шостої вулиці провулок, 1-8а,

3-й Житомирський провулок, 1-6,

4-й Житомирський провулок, 2- 24,

5-а Вулиця, 1-24,

6-а Вулиця, 1-25,

вул. Академіка Гаркавого, 1-48а,

вул. Амурська, 5, 5/2,

вул. Вчительська, 1-27а,

вул. Гайова, 1-23,

вул. Дальня, 1-32,

вул. Житомирська, 3- 44,

Житомирський провулок, 3, 5,

вул. Капітана Гаврікова, 1-16,

вул. Кутова, 1-27,

вул. Літакова, 1-18б,

вул. Овідіопольська, 13-45,

Овідіопольський провулок, 1-7,

Перший 6-ї вулиці провулок, 1а-10а,

вул. Прирейкова, 1-38,

вул. Проектуєма, 1-20,

вул. Путьова, 44-48,

вул. Стеклова, 2-43,

вул. С. Разіна, 66-70,

вул. Тираспольська, 1-24а,

Тираспольське шосе, 24,

вул. Умова, 2-49

Роботи планують завершити до 22:00.

Північний РЕМ:

вул. Академіка Панкратової, 1-31а,

вул. В. Хавкіна, 1-31,

вул. Кругова, 10б-58,

вул. Хутірська, 15-71,

вул. Геологічна, 9, 9А, 23а,

вул. Степова, 1-31

Роботи планують завершити до 19:00.

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