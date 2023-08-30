Планові роботи ДТЕК: де в Одесі сьогодні не буде світла
30 серпня 2023 13:20
Відсутність електропостачання. Фото: google.com
Сьогодні, 30 серпня, на електромережах Одеси тривають планові відновлювальні роботи ДТЕК. Енергетики повідомили, де саме у місті не буде світла до вечора.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Читайте також:
Де не буде світла
Центральний РЕМ:
- 2-й Західний провулок, 2, 226,
- 3-й Західний провулок, 8, 10, 12, 255,
- 4-й Західний провулок, 11, 13, 15,
- вул. А. Бучми, 3- 29,
- вул. Ангарська, 1-37,
- вул. Балківська, 24- 34,
- вул. Бородінська, 104- 153,
- Бородінський провулок, 3-9,
- вул. Братська, 1-14,
- вул. Велика Арнаутська, 86, 86а, 92, 92/94,
- вул. Дунайська, 1-36,
- вул. Казанська, 1-25,
- вул. Катерининська, 1- 9/15,
- Катерининська площа, 5, 9,
- вул. Князівська, 2-11,
- вул. Курганська, 1-20,
- вул. Ланжеронівська, 8-24а,
- Магістральна, 84-122,
- вул. Мечникова, 2/1,
- вул. М. Аркаса, 81в-164,
- вул. Новосельського, 1-12,
- Обсерваторний провулок, 1-9,
- вул. Озерна, 1-13,
- вул. Пастера, 1/3, 2, 4,
- вул. Патріотична, 107-160,
- вул. П. Лещенка, 2-107,
- вул. Рішельєвська, 4,
- Чайковського провулок, 9-19
Роботи планують завершити до 19:00.
- 1-а Проектована, 7-20,
- 1-й Житомирський провулок, 1, 3,
- 2-й Другої вулиці провулок, 1-12,
- 2-й Шостої вулиці провулок, 1-8а,
- 3-й Житомирський провулок, 1-6,
- 4-й Житомирський провулок, 2- 24,
- 5-а Вулиця, 1-24,
- 6-а Вулиця, 1-25,
- вул. Академіка Гаркавого, 1-48а,
- вул. Амурська, 5, 5/2,
- вул. Вчительська, 1-27а,
- вул. Гайова, 1-23,
- вул. Дальня, 1-32,
- вул. Житомирська, 3- 44,
- Житомирський провулок, 3, 5,
- вул. Капітана Гаврікова, 1-16,
- вул. Кутова, 1-27,
- вул. Літакова, 1-18б,
- вул. Овідіопольська, 13-45,
- Овідіопольський провулок, 1-7,
- Перший 6-ї вулиці провулок, 1а-10а,
- вул. Прирейкова, 1-38,
- вул. Проектуєма, 1-20,
- вул. Путьова, 44-48,
- вул. Стеклова, 2-43,
- вул. С. Разіна, 66-70,
- вул. Тираспольська, 1-24а,
- Тираспольське шосе, 24,
- вул. Умова, 2-49
Роботи планують завершити до 22:00.
Північний РЕМ:
- вул. Академіка Панкратової, 1-31а,
- вул. В. Хавкіна, 1-31,
- вул. Кругова, 10б-58,
- вул. Хутірська, 15-71,
- вул. Геологічна, 9, 9А, 23а,
- вул. Степова, 1-31
Роботи планують завершити до 19:00.
Нагадаємо, експерти порівняли середню пенсію та комунальні тарифи в Україні та Польщі. Виявилося, що українці мали б платити за житлово-комунальні послуги на 51% менше.