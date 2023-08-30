Плановые работы ДТЭК: где в Одессе сегодня не будет света
30 августа 2023 13:20
Отсутствие электроснабжения. Фото: google.com
Сегодня, 30 августа, на электросетях Одессы продолжаются плановые восстановительные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
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Где не будет света
Центральный РЭС:
- 2-й Западный переулок, 2, 226,
- 3-й Западный переулок, 8, 10, 12, 255,
- 4-й Западный переулок, 11, 13, 15,
- ул. А. Бучмы, 3-29,
- ул. Ангарская, 1-37,
- ул. Балковская, 24-34,
- ул. Бородинская, 104-153,
- Бородинский переулок, 3-9,
- ул. Братская, 1-14,
- ул. Большая Арнаутская, 86, 86а, 92, 92/94,
- ул. Дунайская, 1-36,
- ул. Казанская, 1-25,
- ул. Екатерининская, 1-9/15,
- Екатерининская площадь, 5, 9,
- ул. Княжеская, 2-11,
- ул. Курганская, 1-20,
- ул. Ланжероновская, 8-24а,
- Магистральная, 84-122,
- ул. Мечникова, 2/1,
- ул. М. Аркаса, 81в-164,
- ул. Новосельского, 1-12,
- Обсерваторный переулок, 1-9,
- ул. Озерная, 1-13,
- ул. Пастера, 1/3, 2, 4,
- ул. Патриотическая, 107-160,
- ул. П. Лещенко, 2-107,
- ул. Ришельевская, 4,
- Чайковского переулок, 9-19
Работы планируют завершить к 19:00.
- 1-я Проектируемая, 7-20,
- 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
- 2-й Второй улицы переулок, 1-12,
- 2-й Шестой улицы переулок, 1-8а,
- 3-й Житомирский переулок, 1-6,
- 4-й Житомирский переулок, 2-24,
- 5-я Улица, 1-24,
- 6-я Улица, 1-25,
- ул. Академика Горького, 1-48а,
- ул. Амурская, 5, 5/2,
- ул. Учительская, 1-27а,
- ул. Гаевая, 1-23,
- ул. Дальняя, 1-32,
- ул. Житомирская, 3-44,
- Житомирский переулок, 3, 5,
- ул. Капитана Гаврикова, 1-16,
- ул. Угловая, 1-27,
- ул. Самолетная, 1-18б,
- ул. Овидиопольская, 13-45,
- Овидиопольский переулок, 1-7,
- Первый 6-й улице переулок, 1а-10а,
- ул. Прирейковая, 1-38,
- ул. Проектируемая, 1-20,
- ул. Путьова, 44-48,
- ул. Стекловая, 2-43,
- ул. С. Разина, 66-70,
- ул. Тираспольская, 1-24а,
- Тираспольское шоссе, 24,
- ул. Условие, 2-49
Работы планируют завершить к 22:00.
Северный РЭС:
- ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
- ул. В. Ховкина, 1-31,
- ул. Круговая, 10б-58,
- ул. Хуторская, 15-71,
- ул. Геологическая, 9, 9А, 23а,
- ул. Степовая, 1-31
Работы планируют завершить к 19:00.
Напомним, эксперты сравнили среднюю пенсию и коммунальные тарифы в Украине и Польше. Оказалось, что украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги на 51% меньше.