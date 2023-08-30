Где в Одессе сегодня не будет света

Отсутствие электроснабжения. Фото: google.com

Сегодня, 30 августа, на электросетях Одессы продолжаются плановые восстановительные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

2-й Западный переулок, 2, 226,

3-й Западный переулок, 8, 10, 12, 255,

4-й Западный переулок, 11, 13, 15,

ул. А. Бучмы, 3-29,

ул. Ангарская, 1-37,

ул. Балковская, 24-34,

ул. Бородинская, 104-153,

Бородинский переулок, 3-9,

ул. Братская, 1-14,

ул. Большая Арнаутская, 86, 86а, 92, 92/94,

ул. Дунайская, 1-36,

ул. Казанская, 1-25,

ул. Екатерининская, 1-9/15,

Екатерининская площадь, 5, 9,

ул. Княжеская, 2-11,

ул. Курганская, 1-20,

ул. Ланжероновская, 8-24а,

Магистральная, 84-122,

ул. Мечникова, 2/1,

ул. М. Аркаса, 81в-164,

ул. Новосельского, 1-12,

Обсерваторный переулок, 1-9,

ул. Озерная, 1-13,

ул. Пастера, 1/3, 2, 4,

ул. Патриотическая, 107-160,

ул. П. Лещенко, 2-107,

ул. Ришельевская, 4,

Чайковского переулок, 9-19

Работы планируют завершить к 19:00.

1-я Проектируемая, 7-20,

1-й Житомирский переулок, 1, 3,

2-й Второй улицы переулок, 1-12,

2-й Шестой улицы переулок, 1-8а,

3-й Житомирский переулок, 1-6,

4-й Житомирский переулок, 2-24,

5-я Улица, 1-24,

6-я Улица, 1-25,

ул. Академика Горького, 1-48а,

ул. Амурская, 5, 5/2,

ул. Учительская, 1-27а,

ул. Гаевая, 1-23,

ул. Дальняя, 1-32,

ул. Житомирская, 3-44,

Житомирский переулок, 3, 5,

ул. Капитана Гаврикова, 1-16,

ул. Угловая, 1-27,

ул. Самолетная, 1-18б,

ул. Овидиопольская, 13-45,

Овидиопольский переулок, 1-7,

Первый 6-й улице переулок, 1а-10а,

ул. Прирейковая, 1-38,

ул. Проектируемая, 1-20,

ул. Путьова, 44-48,

ул. Стекловая, 2-43,

ул. С. Разина, 66-70,

ул. Тираспольская, 1-24а,

Тираспольское шоссе, 24,

ул. Условие, 2-49

Работы планируют завершить к 22:00.

Северный РЭС:

ул. Академика Панкратовой, 1-31а,

ул. В. Ховкина, 1-31,

ул. Круговая, 10б-58,

ул. Хуторская, 15-71,

ул. Геологическая, 9, 9А, 23а,

ул. Степовая, 1-31

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, эксперты сравнили среднюю пенсию и коммунальные тарифы в Украине и Польше. Оказалось, что украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги на 51% меньше.