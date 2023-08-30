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Плановые работы ДТЭК: где в Одессе сегодня не будет света

30 августа 2023 13:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Где в Одессе сегодня не будет света
Отсутствие электроснабжения. Фото: google.com
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Сегодня, 30 августа, на электросетях Одессы продолжаются плановые восстановительные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Где не будет света

Центральный РЭС:

  • 2-й Западный переулок, 2, 226,
  • 3-й Западный переулок, 8, 10, 12, 255,
  • 4-й Западный переулок, 11, 13, 15,
  • ул. А. Бучмы, 3-29,
  • ул. Ангарская, 1-37,
  • ул. Балковская, 24-34,
  • ул. Бородинская, 104-153,
  • Бородинский переулок, 3-9,
  • ул. Братская, 1-14,
  • ул. Большая Арнаутская, 86, 86а, 92, 92/94,
  • ул. Дунайская, 1-36,
  • ул. Казанская, 1-25,
  • ул. Екатерининская, 1-9/15,
  • Екатерининская площадь, 5, 9,
  • ул. Княжеская, 2-11,
  • ул. Курганская, 1-20,
  • ул. Ланжероновская, 8-24а,
  • Магистральная, 84-122,
  • ул. Мечникова, 2/1,
  • ул. М. Аркаса, 81в-164,
  • ул. Новосельского, 1-12,
  • Обсерваторный переулок, 1-9,
  • ул. Озерная, 1-13,
  • ул. Пастера, 1/3, 2, 4,
  • ул. Патриотическая, 107-160,
  • ул. П. Лещенко, 2-107,
  • ул. Ришельевская, 4,
  • Чайковского переулок, 9-19

Работы планируют завершить к 19:00.

  • 1-я Проектируемая, 7-20,
  • 1-й Житомирский переулок, 1, 3,
  • 2-й Второй улицы переулок, 1-12,
  • 2-й Шестой улицы переулок, 1-8а,
  • 3-й Житомирский переулок, 1-6,
  • 4-й Житомирский переулок, 2-24,
  • 5-я Улица, 1-24,
  • 6-я Улица, 1-25,
  • ул. Академика Горького, 1-48а,
  • ул. Амурская, 5, 5/2,
  • ул. Учительская, 1-27а,
  • ул. Гаевая, 1-23,
  • ул. Дальняя, 1-32,
  • ул. Житомирская, 3-44,
  • Житомирский переулок, 3, 5,
  • ул. Капитана Гаврикова, 1-16,
  • ул. Угловая, 1-27,
  • ул. Самолетная, 1-18б,
  • ул. Овидиопольская, 13-45,
  • Овидиопольский переулок, 1-7,
  • Первый 6-й улице переулок, 1а-10а,
  • ул. Прирейковая, 1-38,
  • ул. Проектируемая, 1-20,
  • ул. Путьова, 44-48,
  • ул. Стекловая, 2-43,
  • ул. С. Разина, 66-70,
  • ул. Тираспольская, 1-24а,
  • Тираспольское шоссе, 24,
  • ул. Условие, 2-49

Работы планируют завершить к 22:00.

Северный РЭС:

  • ул. Академика Панкратовой, 1-31а,
  • ул. В. Ховкина, 1-31,
  • ул. Круговая, 10б-58,
  • ул. Хуторская, 15-71,
  • ул. Геологическая, 9, 9А, 23а,
  • ул. Степовая, 1-31

Работы планируют завершить к 19:00.

Напомним, эксперты сравнили среднюю пенсию и коммунальные тарифы в Украине и Польше. Оказалось, что украинцы должны платить за жилищно-коммунальные услуги на 51% меньше.

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