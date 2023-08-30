В Одесской области продолжаются проверки критической инфраструктуры

Подготовка к отопительному сезону. Фото: Одесская РВА

В Одесской области началась подготовка к осенне-зимнему отопительному сезону. В общинах региона идет проверка готовности критической инфраструктуры к холодам.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской районной военной администрации.

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В настоящее время на объектах критической инфраструктуры и в учреждениях социально-культурной сферы Одесского района была проведена тренировка по готовности альтернативных источников питания и оперативного персонала общин к введению графиков почасового отключения.

Готовность критической инфраструктуры

Отметим, что во время проведения тренировок, на территории Черноморской ОТГ и Южной общины, было установлено, что все 4 объекта критической инфраструктуры, а также Черноморский лицей Черноморского поселкового совета и Южненская городская больница готовы к работе. Учебный процесс продолжится в бесперебойном режиме при возможных блекаутах.

Кроме того, еще в 5 районах области с участием представителей ГСЧС, Госэнергонадзора, АО "ДТЭК Одесские электросети" проведены тренировки и обучение по готовности объектов критической инфраструктуры к работе в условиях ограничения электроснабжения.

"Основная цель проведения подобных учений — проверить не на бумаге, а в реальных условиях готовность общин Одесского района обеспечить постоянную работу объектов критической инфраструктуры в условиях чрезвычайных ситуаций. Подобные тренировки будут проводиться и дальше в других общинах района", — сообщил заместитель начальника Одесского РВА Александр Илько.

Напомним, сегодня, 30 августа, на электросетях Одессы продолжаются плановые восстановительные работы ДТЭК. Энергетики сообщили, где именно в городе не будет света до вечера.