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Готовність до опалювального сезону: Одеса оновила теплові мережі та котельні

14 жовтня 2023 15:05
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Готовність до опалювального сезону: Одеса оновила теплові мережі та котельні
Приміщення котельні. Фото: скриншот
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Одеса готується до наближення опалювального сезону. Наразі усі котельні вже готові до роботи, а парк автотехніки КП "Теплопостачання міста Одеси" був істотно оновлений.

Про це повідомили у міській раді.

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"Усі 156 котелень повністю готові до опалювального сезону. Суттєво оновлено парк автотехніки КП "Теплопостачання міста Одеси", — йдеться у повідомленні.  

Також там зазначили, що замінено десять кілометрів теплових мереж, 20 насосів, 300 одиниць запірної арматури, установлено вісім нових котлів. На випадок блекаутів міські котельні забезпечені генераторами, як і медичні та навчальні заклади. 

"Враховуючи постійні обстріли з боку окупантів, місто не застраховано від надзвичайних ситуацій. Але ми робимо і продовжимо робити все, що в наших силах, аби забезпечити Одесу теплом", —  зазначив міський голова під час наради з керівниками профільних департаментів та підприємств.

Готовність області до зими 

Нагадаємо, Одеська область на всі 100% готова до нового опалювального сезону. Проте у влади регіону є запасний план у разі влучань ракет та екстремальних погодних умов. Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів  заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Володимир Карпич. За його словами, теплопостачальні підприємства створили для покриття власних потреб необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт.
 

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