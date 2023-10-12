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Одещина на 100% готова до опалювального сезону, — ОВА

12 жовтня 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Одещина на 100% готова до опалювального сезону
Кіт гріється на батареї. Фото ілюстративне: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Одеська область на всі 100% готова до нового опалювального сезону. Проте у влади регіону є запасний план у разі влучань ракет та екстремальних погодних умов. 

Про це під час брифінгу у Медіацентрі Україна — Одеса розповів  заступник директора департаменту систем життєзабезпечення та енергоефективності Одеської ОВА Володимир Карпич. 

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За його словами, теплопостачальні підприємства створили для покриття власних потреб необхідний аварійний запас обладнання, матеріалів і устаткування для виконання аварійно-відновлювальних робіт

"Якщо буде влучання ворожих ракет або уламків в наші об’єкти інфраструктури, вже напоготові генератори, необхідна техніка та запаси дизельного пального. Крім того, якщо будуть пошкодження мереж, в нас готові графіки можливого відключення електроенергії", — сказав Карпич.

Нагадаємо, в Одеській області триває підготовка до опалювального сезону. Попередньо енергетики зазначили, що планують пустити тепло в будинки вже з 1 листопада. 

Також ми писали, що у Пенсійному фонді пояснили, як нараховують житлову субсидію у разі змін у складі сім'ї. Йдеться про ситуації, коли зменшилась кількість зареєстрованих у домогосподарстві членів родини.

 

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