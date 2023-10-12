Одещина на 100% готова к отопительному сезону

Кот греется на батарее. Фото иллюстративное: pixabay

Одесская область на все 100% готова к новому отопительному сезону. Однако у властей региона есть запасной план при попадании ракет и экстремальных погодных условий.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич.

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"Если будет попадание вражеских ракет или обломков в наши объекты инфраструктуры, уже готовы генераторы, необходима техника и запасы дизельного горючего. Кроме того, если будут повреждения сетей, у нас готовы графики возможного отключения электроэнергии", — сказал Карпич.

Напомним, в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.

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