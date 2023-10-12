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Одесчина на 100% готова к отопительному сезону, — ОВА

12 октября 2023 17:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Одещина на 100% готова к отопительному сезону
Кот греется на батарее. Фото иллюстративное: pixabay
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Одесская область на все 100% готова к новому отопительному сезону. Однако у властей региона есть запасной план при попадании ракет и экстремальных погодных условий.

Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина — Одесса рассказал заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВА Владимир Карпич.

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По его словам, теплоснабжающие предприятия создали для покрытия собственных нужд необходимый аварийный запас оборудования, материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ

"Если будет попадание вражеских ракет или обломков в наши объекты инфраструктуры, уже готовы генераторы, необходима техника и запасы дизельного горючего. Кроме того, если будут повреждения сетей, у нас готовы графики возможного отключения электроэнергии", — сказал Карпич.

Напомним, в Одесской области идет подготовка к отопительному сезону. Предварительно энергетики отметили, что планируют пустить тепло в дома уже с 1 ноября.

Также мы писали, что в Пенсионном фонде объяснили, как насчитывают жилищную субсидию в случае изменений в составе семьи. Речь идет о ситуациях, когда уменьшилось количество зарегистрированных в домохозяйстве членов семьи.

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