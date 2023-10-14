Готовность к отопительному сезону: Одесса обновила тепловые сети и котельные

Помещение котельной. Фото: скриншот

Одесса готовится к приближению отопительного сезона. Все котельные уже готовы к работе, а парк автотехники КП "Теплоснабжение города Одессы" был существенно обновлен.

Об этом сообщили в городском совете.

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"Все 156 котельных полностью готовы к отопительному сезону. Существенно обновлен парк автотехники КП "Теплоснабжение города Одессы", — говорится в сообщении.

Также там отметили, что заменены десять километров тепловых сетей, 20 насосов, 300 единиц запорной арматуры, установлено восемь новых котлов. В случае блэкаутов городские котельные обеспечены генераторами, как и медицинские и учебные заведения.

"Учитывая постоянные обстрелы со стороны оккупантов, город не застрахован от чрезвычайных ситуаций. Но мы делаем и продолжим делать все, что в наших силах, чтобы обеспечить Одессу теплом", - отметил мэр во время совещания с руководителями профильных департаментов и предприятий.

Готовность области к зиме

Напомним, Одесская область на все 100% готова к новому отопительному сезону. Однако у властей региона есть запасной план при попадании ракет и экстремальных погодных условий. Об этом во время брифинга в Медиацентре Украина-Одесса рассказал заместитель директора департамента систем жизнеобеспечения и энергоэффективности Одесской ОВ Владимир Карпич. По его словам, теплоснабжающие предприятия создали для покрытия собственных нужд необходимый аварийный запас оборудования, материалов и оборудования для выполнения аварийно-восстановительных работ.