Погода в Одесі та області 18 лютого: детальний прогноз

Краще провести день у затишку вдома

Прогулянки у вихідний краще відкласти. Сьогодні, 18 лютого, на Одещину насувається негода. В регіоні оголосили штормове попередження.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарність з проясненнями. Синоптики повідомляють, що день може бути невеликий дощ. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 9-11°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. День також має пройти під звуки дощу. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5°С тепла, вдень 8-13°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

У суботу, 18 лютого, на українців очікується похмура погода. При цьому у деяких областях очікується мокрий сніг із дощем.

Погода в Україні вже незабаром почне знову радувати українців теплом. Після прогнозованих синоптиками "плюсів" наприкінці лютого березень прийде до нашої країни з ще більшим потеплінням. Цього року весна буде теплішою, аніж у середньому. У перший тиждень березня буде переважно хмарна й водночас суха погода. Опадів на ці дні не передбачається.