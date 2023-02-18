Погода в Одессе и области 18 февраля: подробный прогноз

Готовьте зонтики: погода в Одессе и области в субботу
Прогулки в выходной лучше отложить. Сегодня, 18 февраля, на Одесчину надвигается непогода. В регионе объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
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Прогноз погоды в Одессе
В городе сегодня ожидается облачность с прояснениями. Синоптики сообщают, что в этот день может быть небольшой дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-3°С тепла, днем 9-11°С тепла.
Прогноз погоды в Одесской области
В области следует ожидать переменную облачность. День также должен пройти под звуки дождя. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, утром и днем порывы 15-20 м/с. Температура ночью 0-5°С тепла, днем 8-13°С тепла. На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине
В субботу, 18 февраля, украинцев ожидается пасмурная погода. В некоторых областях ожидается мокрый снег с дождем.
Погода в Украине уже скоро начнет снова радовать украинцев теплом. После прогнозируемых синоптиками "плюсов" в конце февраля март придет в нашу страну с еще большим потеплением. В этом году весна будет теплее, чем в среднем. В первую неделю марта будет преимущественно облачная и в то же время сухая погода. Осадков на эти дни не предвидится.