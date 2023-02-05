Одеса без графіків: минула ніч після масштабної аварії на електропідстанції, але важкі часи ще попереду,- деталі тут.

Енергетики продовжують усувати наслідки аварії на підстанції

Роботи з відновлення підстанції ведуться цілодобово. Проте прогнозів про те, коли Одеська область повернеться до графіків, ніхто не дає.

Про це повідомляє НЕК Укренерго.

"Зранку 4 лютого сталася друга за останню добу масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". У зв'язку з цим Одеса та частина Одеського району тимчасово знеструмлені. Енергетики докладають максимум зусиль, щоб заживити обʼєкти критичної інфраструктури", — вказано у зверненні компанії.

Через складну ситуацію з енергетикою в Одесі прем’єр-міністр направив урядову комісію для контролю ремонтних робіт на мережах. Серед членів комісії й голова НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Наразі розглядається вихід на новий графік — 2 години через 6. Наразі безпосередньо до мережі увімкнута лише критична інфраструктура.

"Заживлена критична інфраструктура та незначна кількість просто будинків. Зараз вони вмикаються по черзі. Зараз ми можемо підживити місто лише на 45-50%. Але для звичайних містян залишається мало. Сьогодні й завтра як мінімум ми будемо в такому ж форматі. Але давати прогнозів на дні чи тижні ми не можемо", — додав Кудрицький.

Тож в низьку температуру, яка передбачається в нашому регіоні найближчими днями, грітися під час блекаутів можна у пунктах незламності. Їх роботу мали б забезпечити цілодобово, адже за словами українського прем'єра, наступні кілька днів будуть найскладнішими.

"В Одесі мають цілодобово працювати всі пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник Укренерго", — написав Денис Шмигаль.

Основні категорії пунктів

Пункти незламності — це місця організовані обласною та міською владою, а також ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку;

пнкти незламності відповідального бізнесу — тут є можливість безплатно підзарядити гаджети;

магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які будуть працювати у разі відключення електроенергії (не надають послуги з підзарядки гаджетів).

Пункти незламності в Одесі

Кількість пунктів незламності зростає щодня. До того ж попит на відвідування таких центрів різко зростає після ракетних обстрілів чи аварій в енергосистемі.

Наразі у місті вже понад 250 пунктів, тож одесити під час відключення світла можуть комфортно працювати та заряджати телефони у таких центрах.

Нагадаємо, що адреси усіх пунктів можна знайти на онлайн-карті, яка постійно доповнюється фото та детальною інформацією. До ініціативи приєднується дедалі більше магазинів, ресторанів і торгових точок.

Також в Одесі на базі Палацу дитячої та юнацької творчості "Біла акація" відкрився найбільший пункт незламності в місті — Центр єдності одеської молоді. Паралельно із дитячим навчанням тут є місце для усіх охочих підзарядити телефони або "спіймати" інтернет для роботи.