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Аварія на підстанції: Денис Шмигаль розпорядився привезти до Одеси потужні генератори

4 лютого 2023 15:13
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Одеса без світла: до міста везуть генератори через масштабну аварію на підстанції,
Цієї ночі пункти незламності працюватимуть цілодобово
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

У зв’язку з аварією та перебоями світла на Одещині прем’єр-міністр Денис Шмигаль доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міністерства енергетики. Пункти незламності в Одесі переходять на цілодобовий режим.

Про це стало відомо з Telegram каналу прем'єр-міністра України.

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"Сьогодні на Одещині сталася технологічна аварія на одній із високовольтних підстанцій, неодноразово пошкодженій внаслідок російських атак. В Одесі та прилеглих районах застосовані аварійні відключення. Ситуація складна, масштаб аварії суттєвий, швидко відновити енергоживлення — зокрема критичної інфраструктури — неможливо", — пише Денис Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що на позачерговому засіданні Уряду доручив утворити цілодобовий штаб на чолі з міністром енергетики. Також до нього увійшли в. о. міністра внутрішніх справ, голів ДСНС та ОВА, керівника Укренерго, представників Мінінфраструктури та інших міністерств та відомств.

"Зараз основна мета — заживити критичну інфраструктуру та багатоквартирні будинки, опалення яких залежить від електропостачання. Доручив протягом доби завезти до Одеси всі потужні генератори, які є в наявності у Міненерго. Також у місто має бути перевезена газотурбінна електростанція потужністю 25 МВт, надана нашими партнерами зі США", — додав прем’єр.

 

Денис Шмигаль дав також завдання МЗС звернутися до Туреччини по додаткову підтримку у вигляді суден-електростанцій, про які писали під час масштабних блекаутів протягом трьох останніх місяців.

"В Одесі мають цілодобово працювати всі Пункти незламності. Задля координації роботи у місто вирушили міністр енергетики та керівник Укренерго", — наостанок написав Шмигаль.

Що сталося з енергосистемою на Одещині? 

Нагадаємо, в Одесі вдруге за добу сталася масштабна аварія на підстанції НЕК "Укренерго". Відтак, електроенергія з’явиться  після повного відновлення мереж.

Для того, аби бути на зв'язку можна скористатися безкоштовними точками доступу до Інтернету — в Одесі з’явилось кілька десятків Wi-fi-зон. Вийти в мережу можна буде абсолютно безплатно.

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