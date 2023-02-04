Одесса без света: в город везут генераторы из-за масштабной аварии на подстанции,

Этой ночью пункты несокрушимости будут работать круглосуточно

В связи с аварией и перебоями света в Одесской области премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики. Пункты несокрушимости в Одессе переходят на круглосуточный режим.

Об этом стало известно из Telegram канала премьер-министра Украины.

"Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание — в частности критической инфраструктуры — невозможно", — пишет на ресурсе премьер Украины.

Премьер-министр отметил, что на внеочередном заседании правительства поручило образовать круглосуточный штаб во главе с министром энергетики. Также в него вошли и. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя Укрэнерго, представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

"Сейчас основная цель — заживить критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", — добавил премьер.

Денис Шмыгаль дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций, о которых писали во время масштабных блекаутов в течение трех последних месяцев.

"В Одессе круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Ради координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго", — напоследок написал Шмыгаль.

Что произошло с энергосистемой в Одесской области?

Напомним, в Одессе во второй раз за сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.

Для того чтобы быть на связи, можно воспользоваться бесплатными точками доступа в Интернет — в Одессе появилось несколько десятков Wi-fi-зон. Выйти в сеть можно будет абсолютно бесплатно.