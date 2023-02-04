Ми в соцмережах:

Регионы
Киев Одесса Харьков
Разделы
Киев Одесса Харьков
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Главная arrow Одесса arrow Авария на подстанции: Денис Шмыгаль распорядился привезти в Одессу мощные генераторы arrow

Авария на подстанции: Денис Шмыгаль распорядился привезти в Одессу мощные генераторы

4 февраля 2023 15:13
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук
Одесса без света: в город везут генераторы из-за масштабной аварии на подстанции,
Этой ночью пункты несокрушимости будут работать круглосуточно
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасия Пивоварчук

В связи с аварией и перебоями света в Одесской области премьер-министр Денис Шмыгаль поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в наличии у Министерства энергетики. Пункты несокрушимости в Одессе переходят на круглосуточный режим.

Об этом стало известно из Telegram канала премьер-министра Украины.

Читайте также:

"Сегодня в Одесской области произошла технологическая авария на одной из высоковольтных подстанций, неоднократно поврежденной в результате российских атак. В Одессе и прилегающих районах применены аварийные отключения. Ситуация сложная, масштаб аварии существенный, быстро восстановить энергопитание — в частности критической инфраструктуры — невозможно", — пишет на ресурсе премьер Украины.

Премьер-министр отметил, что на внеочередном заседании правительства поручило образовать круглосуточный штаб во главе с министром энергетики. Также в него вошли и. о. министра внутренних дел, глав ГСЧС и ОВА, руководителя Укрэнерго, представителей Мининфраструктуры и других министерств и ведомств.

"Сейчас основная цель — заживить критическую инфраструктуру и многоквартирные дома, отопление которых зависит от электроснабжения. Поручил в течение суток завезти в Одессу все мощные генераторы, которые есть в Минэнерго. Также в город должна быть перевезена газотурбинная электростанция мощностью 25 МВт, предоставленная нашими партнерами из США", — добавил премьер.

Денис Шмыгаль дал также задачу МИД обратиться в Турцию за дополнительной поддержкой в виде судов-электростанций, о которых писали во время масштабных блекаутов в течение трех последних месяцев.

"В Одессе круглосуточно работать все Пункты несокрушимости. Ради координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго", — напоследок написал Шмыгаль.

Что произошло с энергосистемой в Одесской области?

Напомним, в Одессе во второй раз за сутки произошла масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". Следовательно, электроэнергия появится после полного восстановления сетей.

Для того чтобы быть на связи, можно воспользоваться бесплатными точками доступа в Интернет — в Одессе появилось несколько десятков Wi-fi-зон. Выйти в сеть можно будет абсолютно бесплатно.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:10 Врачи назвали утренний симптом рака: его многие игнорируют

Эксклюзив

13:30 Безопасное укрытие: почему в квартире спокойнее, чем в старом подвале или погребе

Новина з фото

04:10 Чем закончилась первая в мире пересадка головы

05:40 Три симптома на коже указывают на проблемы с печенью

Новина з фото

05:52 Самая худая женщина на планете: как она выглядела и сколько весила

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

02:50 Два признака на лице, указывающие на опасное для жизни состояние

09:40 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

Новина з фото

17:59 Минус десять килограммов: Елена Зеленская поделилась секретом своего похудения

Новина з фото

06:30 Их просто не узнать: актрисы сериала "Папины дочки" выросли и кардинально изменились. Как выглядят спустя 15 лет

03:10 8 вещей, которые в 2022 году резко утратят свою популярность

16:34 В Минобороны рассказали об изменениях выплат военным

Новина з фото

16:31 Пропагандиста Мангушева догнала карма: террористу в Луганской области прострелили голову

Новина з фото

16:15 Помог коллеге и загремел в тюрьму: измаильца будут судить из-за переправы призывника за границу

15:58 "Это не место для прикрытия преступлений": страны Балтии и Польша выступили против участия рф в Олимпиаде

Новина з фото

15:44 Украли почти 100 миллионов гривен: экс-начальник Южного филиала Администрации портов Украины под подозрением

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

15:30 Немецкий тренер по футболу оказался агентом кремля: что ему угрожает

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з фото

14:50 Порывистый ветер и снег: народный синоптик рассказала про погоду на завтра

14:26 Иранского режиссера Панахи освободили из известной тюрьмы в Тегеране: голодовка помогла

Новина з фото

14:24 Залужный встретился с маленьким художником из Бердянска, который собирает деньги на ВСУ

Новина з відео

14:53 Оккупанты в Мариуполе вывозят завалы домов вместе с телами погибших гражданских

Новина з відео

14:00 "Ураган" принес золото: украинец выиграл на Кубке мира по фристайлу удивительным прыжком

Новина з відео

13:47 "Чистка паразитов": Дурнев высмеял Тодоренко, собиравшуюся делать клизму, и не только

Новина з відео

13:26 Зеленская рассказала, в каких музеях Нидерландов заработали украиноязычные аудиогиды

Новина з відео

12:27 В Чили бушуют лесные пожары: уже пятеро погибших

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

11:53 Обмен военнопленными: домой вернулись 116 защитников Украины

Новина з відео

23:53 У Дорна выйдет трек в соавторстве с россиянином: как оправдался певец

Новина з відео

21:05 Есть понимание, что начать переговоры о членстве Украины в ЕС можно в этом году, — Зеленский

Эксклюзив

18:30 Актуально или нет: как одесситы относятся к дерусификации

Новина з відео

17:14 В Одесской области разоблачили коррупционную схему оформления документов моряков: подробности

Эксклюзив

08:00 Истребители F-16 для Украины: взгляд из Конгресса США

Эксклюзив

19:00 Саммит о вступлении Украины в ЕС прошел под сирены и взлеты российских носителей ракет "Кинжал": все подробности встречи

Эксклюзив

18:00 "Бить, вывозить поездами или не обращать внимания?": интервью с Ириной Фарион о методах борьбы с русскоязычными

17:03 В Харькове обговорили новый генплан города: что планируют изменить

17:01 Танцы Лаврова с бубном: что представляют собой потенциальные союзники россии в Африке

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новина з відео

15:26 Деньги в диване и нажива на ВСУ: самые громкие коррупционные скандалы, шокировавшие Украину на этой неделе

08:00 Что ждать от гривни в 2023 году

Эксклюзив

17:30 "Ближайшие месяцы будут тяжелыми. Следует приготовиться к большим потерям", — Кузан

Эксклюзив

17:09 Астролог назвала даты, когда ждать ракетных обстрелов в феврале

16:31 Ничего святого: как пропагандисты кремля от бессилия вспоминают бога, а действуют как сатана

Актуальное по теме

None 4 Февраль 16:34

В Минобороны рассказали об изменениях выплат военным

None 4 Февраль 16:36

Пропагандиста Мангушева догнала карма: террористу в Луганской области прострелили голову

None 4 Февраль 16:37

Помог коллеге и загремел в тюрьму: измаильца будут судить из-за переправы призывника за границу

None 4 Февраль 16:10

"Это не место для прикрытия преступлений": страны Балтии и Польша выступили против участия рф в Олимпиаде

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB