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Коли з’явиться світло в Одесі: Укренерго прокоментувало ситуацію

4 лютого 2023 14:10
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
"Укренерго" попереджає про затяжні екстрені відключення світла в Одесі
Через аварію на підстанції згоріло обладнання підстанції
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

У зв’язку з другою аварією за останню добу на підстанції у місті Одеса та районі запроваджені аварійні відключення світла. Наслідки аварії суттєві, тож час відновлення мереж буде тривалим. Над причинами інциденту працює спеціальна комісія. 

Про це інформує пресслужба НЕК "Укренерго".

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Що сталося на підстанції?

"В магістральній мережі на Одещині сталася масштабна аварія. Сьогодні вранці на одній з високовольтних підстанцій, через яку заживлюється м. Одеса вийшов з ладу автотрансформатор, який був відновлений після пошкоджень під час російських атак. Через це в місті та декількох прилеглих до Одеси районах області діють мережеві обмеження, оскільки неможливо доставити споживачам електроенергію в повному обсязі. В Одесі — аварійні відключення. В більшості інших районів області не існує перешкод для доставлення електроенергії споживачам", — повідомляє пресслужба підприємства.

Які причини аварії? 

Згідно зі звітом НЕК причини технологічного порушення будуть встановлені за результатами роботи Комісії. Для цього розпочато розслідування за участі уповноважених представників органів влади та енергетичних компаній.

"Під час декількох останніх ракетних атак ворог навмисно обирав ціллю високовольтну інфраструктуру Одещини, намагаючись знеструмити область. Всі високовольтні підстанції в регіоні зазнали значних уражень. Ремонтні бригади Укренерго відновлювали функціонал неодноразово пошкодженого обладнання, яке працювало за резервними схемами. Через це для міста і деяких районів Одеської області діяли мережеві обмеження. Такий режим роботи, на який енергетики змушені перейти через обстріли, призвів до відмови неодноразово пошкодженого обладнання", — додають в НЕК "Укренерго".

Коли відновлять енергоживлення?

На жаль, масштаб аварії доволі суттєвий, тож і обмеження енергоживлення цього разу будуть більш тривалими. Наразі неможливо визначити конкретну годину, коли енергоживлення буде повністю відновлено. Разом з Одеською ОВА та обленерго фахівці "Укренерго" розробляють резервні схеми заживлення Одеси та прилеглих районів. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго цілодобово працюють для усунення наслідків та відновлення енергоживлення.

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