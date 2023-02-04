"Укрэнерго" предупреждает о затяжных экстренных отключениях света в Одессе

Из-за аварии на подстанции сгорело оборудование подстанции

В связи со второй аварией за последние сутки на подстанции в городе Одесса и районе введены аварийные отключения света. Последствия аварии существенны, поэтому время восстановления сетей будет продолжительным. Над причинами инцидента работает специальная комиссия.

Об этом сообщает пресс-служба НЭК "Укрэнерго".

Что произошло на подстанции?

"В магистральной сети в Одесской области произошла масштабная авария. Сегодня утром на одной из высоковольтных подстанций, из-за которой заживляется г. Одесса, вышел из строя автотрансформатор, который был восстановлен после повреждений во время российских атак. Из-за этого в городе и нескольких прилегающих к Одессе районах области действуют сетевые ограничения, поскольку невозможно доставить потребителям электроэнергию в полном объеме. В Одессе — аварийные отключения. В большинстве других районов области не существует препятствий для доставки электроэнергии потребителям", — сообщает прессслужба предприятия.

Какие причины аварии?

Согласно отчету НЭК, причины технологического нарушения будут установлены по результатам работы Комиссии. Для этого начато расследование с участием уполномоченных представителей органов власти и энергетических компаний.

"Во время нескольких последних ракетных атак враг намеренно выбирал целью высоковольтную инфраструктуру Одесчины, пытаясь обесточить область. Все высоковольтные подстанции в регионе потерпели значительные поражения. Ремонтные бригады Укрэнерго восстанавливали функционал неоднократно поврежденного оборудования, которое работало по резервам схема. Одесской области действовали сетевые ограничения. Такой режим работы, на который энергетики вынуждены перейти из-за обстрелов, привел к отказу неоднократно поврежденного оборудования", — добавляют в НЭК "Укрэнерго".

Когда возобновят энергопитание?

К сожалению, масштаб аварии довольно существенный, поэтому и ограничения энергопитания на этот раз будут более длительными. Пока невозможно определить конкретный час, когда энергопитание будет полностью восстановлено. Вместе с Одесской ОВА и облэнерго специалисты "Укрэнерго" разрабатывают резервные схемы заживления Одессы и близлежащих районов. Ремонтные бригады "Укрэнерго" и облэнерго круглосуточно работают по устранению последствий и возобновлению энергопитания.