Одесса без графиков: прошла ночь после масштабной аварии на электроподстанции, но тяжелые времена еще впереди – детали здесь.

Энергетики продолжают устранять последствия аварии на подстанции

Работы по восстановлению подстанции ведутся круглосуточно. Однако прогнозов о том, когда Одесская область вернется в графики, никто не дает.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго".

"Утром 4 февраля произошла вторая за последние сутки масштабная авария на подстанции НЭК "Укрэнерго". В связи с этим Одесса и часть Одесского района временно обесточены. Энергетики прилагают максимум усилий, чтобы заживить объекты критической инфраструктуры", — говорится в обращении компании.

Из-за сложной ситуации с энергетикой в Одессе премьер-министр направил правительственную комиссию для контроля ремонтных работ на сетях. Среди членов комиссии и глава НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

В настоящее время рассматривается выход на новый график через — 2 часа через 6. Пока что непосредственно в сеть включена только критическая инфраструктура.

"Заживлена критическая инфраструктура и незначительное количество просто домов. Сейчас они включаются поочередно. Сейчас мы можем заживить город всего на 45-50%. Но для обычных горожан остается мало. Сегодня и завтра как минимум мы будем в таком же формате. Но прогнозов на дни или недели мы не можем давать", — добавил Кудрицкий.

Поэтому в низкую температуру, которая предполагается в нашем регионе в ближайшие дни, греться во время блекаутов можно в пунктах несокрушимости. Их работу должны обеспечить круглосуточно, ведь по словам украинского премьера, следующие несколько дней будут самыми сложными.

"В Одессе круглосуточно должны работать все пункты несокрушимости. Для координации работы в город отправились министр энергетики и руководитель Укрэнерго", — написал Денис Шмыгаль.

Основные категории пунктов

Пункты несокрушимости — это места организованные областными и городскими властями, а также ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку;

пункты несокрушимости ответственного бизнеса – здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты;

магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии (не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов).

Пункты несокрушимости в Одессе

Количество пунктов несокрушимости растет ежедневно. К тому же, спрос на посещение таких центров резко растет после ракетных обстрелов или аварий в энергосистеме.

Сейчас в городе уже более 250 пунктов, так что одесситы при отключении света могут комфортно работать и заряжать телефоны в таких центрах.

Напомним, что адреса всех пунктов можно найти на онлайн-карте, постоянно дополняемой фото и подробной информацией. К инициативе присоединяется все больше магазинов, ресторанов и торговых точек.

Также в Одессе на базе Дворца детского и юношеского творчества "Белая акация" открылся самый большой пункт несокрушимости в городе — Центр единства одесской молодежи. Параллельно с детским обучением здесь есть место для всех желающих подзарядить телефоны или поймать интернет для работы.