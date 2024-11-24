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Графіки обмеження на Одещи ні — коли чекати світло завтра

24 листопада 2024 19:26
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Відключення світла в Одесі завтра, 25 листопада
В будинку немає світла. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Завтра, 25 листопада, на Одещині передбачені стабілізаційні відключення світла через пошкодження енергообʼєктів під час останньої масованої ракетно-дронової атаки. Графіки передбачають розділення споживачів на шість груп, що забезпечить почерговість подання світла всім мешканцям регіону.

Про це у неділю, 24 листопада, повідомили у пресслужбі "ДТЕК Одеські електромережі".

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Графіки відключення світла. Фото: ДТЕК

Графік відключень світла на 25 листопада

У  ДТЕК попереджають, що відключення можуть корегуватися протягом дня, якщо оператор "Укренерго" оновлюватиме команди згідно із ситуацією в енергосистемі.

1 група: світло буде цілий день.
2 група: відключення з 19:00 до 21:00.
3 група: відключення з 14:00 до 16:00.
4 група: відключення з 15:00 до 17:00.
5 група: світло буде цілий день.
6 група: відключення з 16:00 до 20:00.

Перевірити, до якої групи належить ваш будинок, можна на сайті місцевого оператора системи розподілу. Енергетики закликають мешканців Одещини з розумінням поставитися до обмежень, зменшити споживання електроенергії під час наявності світла для уникнення перевантажень системи.

Де дізнатися графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Viber;
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми писали, які будуть тарифи на світло та газ з 1 грудня. Також, щоб зменшити свої витрати на світло, споживачі можуть перейти на нічний тариф.

Одеса Одеська область Одеська ОДА Новини Одеси світло графіки відключень світла

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