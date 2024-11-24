Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра arrow

Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра

24 ноября 2024 19:26
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор
Отключение света в Одессе завтра, 25 ноября
В доме нет света. Фото: Новини.LIVE
Лилия Швец - редактор
Лилия Швец
редактор

Завтра, 25 ноября, в Одесской области предусмотрены стабилизационные отключения света из-за повреждений энергообъектов во время последней массированной ракетно-дроновой атаки. Графики предусматривают разделение потребителей на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.

Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".

Читайте также:
Графики ограничения на Одесщине - когда ждать свет завтра - фото 1
Графика отключения света. Фото: ДТЭК

График отключения света на 25 ноября

В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.

1 группа: свет будет целый день.
2 группа: отключение с 19:00 до 21:00.
3 группа: отключение с 14:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 15:00 до 17:00.
5 группа: свет будет целый день.
6 группа: отключение с 16:00 до 20:00.

Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.

Где узнать графики

Узнать время восстановления света можно с помощью:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Viber;
  • чат-бота в Telegram;
  • частных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы писали, какие будут тарифы на свет и газ с 1 декабря. Также, чтобы уменьшить свои расходы на свет, потребители могут перейти на ночной тариф.

Одесса Одесская область Одесская ОГА Новости Одессы свет графики отключений света

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

19:26 Беспилотники повредили нефтебазу "Роснефти" — росСМИ

19:26 Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра

19:18 Во Львовоблэнерго определили время отключения света завтра

19:18 Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные дроны — детали

19:04 В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:49 К Земле приближается 100-метровый астероид — в NASA назвали дату

18:45 Отключение света завтра — сколько очередей вводит Укрэнерго

18:36 Мороз и облачное небо — прогноз погоды на Киевщине завтра

18:31 Приглашение Украины в НАТО — СМИ назвало, почему Байден передумал

18:25 Первый дрон завязывает драку ― разведчик о тактике Magura V5

19:26 Беспилотники повредили нефтебазу "Роснефти" — росСМИ

19:26 Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра

19:18 Во Львовоблэнерго определили время отключения света завтра

19:18 Над авиабазами США в Британии заметили неизвестные дроны — детали

19:04 В ВСУ предупредили о последствиях сбросов РФ химических гранат

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

18:49 К Земле приближается 100-метровый астероид — в NASA назвали дату

18:45 Отключение света завтра — сколько очередей вводит Укрэнерго

18:36 Мороз и облачное небо — прогноз погоды на Киевщине завтра

18:31 Приглашение Украины в НАТО — СМИ назвало, почему Байден передумал

18:25 Первый дрон завязывает драку ― разведчик о тактике Magura V5

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

14:26 Ющенко сказал, какой была бы Украина, если вступила в НАТО раньше

23 ноября 2024
Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету