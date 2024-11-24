Отключение света в Одессе завтра, 25 ноября

Графики ограничения на Одесчине — когда ждать свет завтра
Завтра, 25 ноября, в Одесской области предусмотрены стабилизационные отключения света из-за повреждений энергообъектов во время последней массированной ракетно-дроновой атаки. Графики предусматривают разделение потребителей на шесть групп, что обеспечит поочередность света всем жителям региона.
Об этом в воскресенье, 24 ноября, сообщили в пресс-службе "ДТЭК Одесские электросети".
График отключения света на 25 ноября
В ДТЭК предупреждают, что отключения могут корректироваться в течение дня, если оператор "Укрэнерго" будет обновлять команды по ситуации в энергосистеме.
1 группа: свет будет целый день.
2 группа: отключение с 19:00 до 21:00.
3 группа: отключение с 14:00 до 16:00.
4 группа: отключение с 15:00 до 17:00.
5 группа: свет будет целый день.
6 группа: отключение с 16:00 до 20:00.
Проверить, к какой группе принадлежит ваш дом, можно на сайте местного оператора системы распределения. Энергетики призывают жителей Одесчины с пониманием отнестись к ограничениям, уменьшить потребление электроэнергии при наличии света во избежание перегрузок системы.
Где узнать графики
Узнать время восстановления света можно с помощью:
- сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
- чат-бота в Viber;
- чат-бота в Telegram;
- частных сообщений в Facebook;
- подать заявку на сайте ДТЭК.
Напомним, мы писали, какие будут тарифы на свет и газ с 1 декабря. Также, чтобы уменьшить свои расходы на свет, потребители могут перейти на ночной тариф.
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