Погодинні відключення світла в Україні — графік і деталі

З 16:00 в усіх регіонах, де раніше були аварійні відключення, запроваджують погодинні графіки. Вони можуть охоплювати до трьох черг одночасно. На Одещині для побутових споживачів поки що такі обмеження не планують, однак обмеження є.

Про це повідомили в "Укренерго".

У НЕК "Укренерго" повідомили, що з 16:00 у більшості областей України вводять погодинні графіки відключень електроенергії. Такі обмеження застосовують там, де раніше вже були аварійні відключення. Крім того, з 16:00 до 22:00 для промислових підприємств діятимуть обмеження потужності. Водночас в Одесі та області споживачам поки що світло вимикати не планують. У компанії ДТЕК зазначили, що розпоряджень про стабілізаційні чи екстрені графіки від "Укренерго" не отримували.

"Ситуація в енергосистемі складна. Якщо ми отримаємо команду застосовувати графіки — відразу повідомимо. Будь ласка, розумно споживайте електроенергію", — наголосили в компанії.

Водночас з 16:00 до 22:00 на Одещині діятимуть обмеження потужності для промислових підприємств. Це необхідно, щоб зменшити навантаження на енергосистему у вечірні години. Оновлення часу і тривалості відключень публікують на сторінках місцевих обленерго. Енергетики закликають українців ощадливо користуватися електроприладами, особливо у вечірній пік споживання.

Нагадаємо, ми писали про те, в яких областях повернули графіки відключень світла. Також ми повідомляли про те, скільки одесити будуть платити за електроенергію у листопаді.