Почасовые отключения света в Украине - график и детали

Графики возвращаются — когда в Одессе выключат свет

Графики возвращаются — когда в Одессе выключат свет

Дата публикации 22 октября 2025 16:30
обновлено: 16:38
Женщина включает генератор. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 16:00 во всех регионах, где ранее были аварийные отключения, вводят почасовые графики. Они могут охватывать до трех очередей одновременно. В Одесской области для бытовых потребителей пока такие ограничения не планируют, однако ограничения есть. Кроме того, в одном из микрорайонов из-за аварии света не будет более суток.

Об этом сообщили в "Укрэнерго".

Читайте также:

Графики отключений

В НЭК "Укрэнерго" сообщили, что с 16:00 в большинстве областей Украины вводят почасовые графики отключений электроэнергии. Такие ограничения применяют там, где ранее уже были аварийные отключения. Кроме того, с 16:00 до 22:00 для промышленных предприятий будут действовать ограничения мощности. В то же время в Одессе и области потребителям пока свет выключать не планируют. В компании ДТЭК отметили, что распоряжений о стабилизационных или экстренных графиках от "Укрэнерго" не получали.

"Ситуация в энергосистеме сложная. Если мы получим команду применять графики — сразу сообщим. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию", — отметили в компании.

Кроме того, часть Аркадии с 03:00 ночи без света из-за локальной аварии. Обещают восстановить электроснабжение завтра до 23:00. Однако фактическое время может измениться и зависит от выполненных работ.

В то же время с 16:00 до 22:00 в Одесской области будут действовать ограничения мощности для промышленных предприятий. Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему в вечерние часы. Обновление времени и продолжительности отключений публикуют на страницах местных облэнерго. Энергетики призывают украинцев экономно пользоваться электроприборами, особенно в вечерний пик потребления.

Напомним, мы писали о том, в каких областях вернули графики отключений света. Также мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в ноябре.

