Дата публикации 22 октября 2025 09:50
обновлено: 09:50
Плановые временные отключения электроэнергии в Одессе 22 октября: информация для жителей
Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 22 октября, в отдельных районах Одессы запланированы временные отключения электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. Энергетические службы работают над оперативным устранением неисправностей для быстрого восстановления электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

  • 1-6 Садовая, 1-71,
  • Бардаха, 12,
  • Большая Садовая, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецкая, 1-25,
  • Керченская, 27-62,
  • Мариупольская, 20-68,
  • Кишиневская, 2-24,
  • Кошица, 1-69,
  • Кузнецова, 3-14,
  • Луценко, 1,1а,
  • Малая Садовая, 1-22,
  • Южная, 8,
  • Южная дорога, 1-73,
  • Л.Украинки, 10-20,
  • Шептицкого, 1-5,
  • Штилевая, 2-118,
  • Николаевская дор., 65,
  • переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
  • Похилая, 1-174,
  • Чайкова, 1-71,
  • переулок 1,3й Керченский, 3-11,
  • переулок Квантовый, 1-27,
  • переулок Одесский, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 17:00.

  • 1-я Пересыпская, 1,
  • Четвертая, 1-36,
  • Авангардная, 1-31,
  • Викандера и Ларсена, 98-187,
  • Агрономическая, 1-85,
  • Ананьевская, 1-26,
  • Беляевская, 11-12,
  • Высокая, 1-20,
  • Дальняя, 1-23,
  • Дорожная, 1-22,
  • Ивахненко, 9-90,
  • Коровицкого, 1-151,
  • Лиственная, 1-13,
  • Летняя, 1-30,
  • Металлистов, 1-15,
  • Мирная, 1-29,
  • Неждановой, 1-129,
  • Обрывистая, 1-22,
  • Озерная, 26-66,
  • Осенняя, 1-12,
  • Павлодарского, 1-76,
  • Савранская, 1-28,
  • Светлая, 1-14,
  • Тарутинская, 11-14,
  • Узикова, 1-39,
  • Украинская, 1-20,
  • Хавкина, 2-74,
  • Шполянская, 74-119,
  • Ядовая, 58,
  • Балтская дор., 153,
  • переулок 9,11,12й Черноморский, 1-30,
  • переулок 1й Пересыпский, 1-19,
  • переулок Москети, 1-11,
  • переулок Ковыльный, 1-17,
  • переулок Крыжановский, 1-28,
  • переулок Крушельницкой, 1-5,
  • переулок Неждановой, 1-8,
  • переулок Ионы Атаманского, 1-15,
  • переулок Савранский, 5,9,
  • переулок Станишевской, 1-21,
  • переулок Сумской, 2-28,
  • переулок Шахтинский, 1-24,
  • переулок Шебелинский, 1-16,
  • спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

  • Маловского, 6,
  • Средняя, 20-35,
  • переулок 1-й Разумовский, 2-8,
  • переулок Школярский, 1-4,
  • переулок Осыки, 1,
  • переулок Пасечной, 7-9.

Работы до 19:00.

  • В.Арнаутская, 80-111,
  • М.Арнаутская, 96-98,
  • Преображенская, 65-82,
  • Успенский переулок, 3-14,
  • Базарная, 92,100.

Работы до 20:00.

  • Аркадийское Плато, 9,
  • Балтиморская, 1-9,
  • Кольцевая, 8,8а,
  • Кондрашина, 25-43,
  • Педагогическая, 18-52,
  • Курбаса, 7-18,
  • Самофалова, 1-25,
  • 24-34, Тинистая, 24-34,
  • Франка, 25-40,
  • Штурвальная, 3-13,
  • переулок Экономический, 1,
  • Университетский переулок, 1,
  • переулок Хрустальный, 1-10,
  • переулок Курортный, 2-3,
  • переулок Кортацци, 1-4,
  • переулок Морской, 2-29,
  • переулок Клубничный, 1-29,
  • переулок Франко, 12-19.

Работы до 22:30.

Южный РЭС:

  • Одесской общины, 1-21,
  • Бачинского, 44-111,
  • Бернардацци, 4-37,
  • Бригадная, 5-101,
  • Урожайная, 1-5,
  • Заречная, 6-8,
  • Курбаса, 17-22,
  • Литературная, 3-17,
  • Новобереговая, 2,
  • Окружная, 2-20,
  • Самофалова, 3,
  • Франко, 39-55,
  • переулок Костеловской, 6-7,
  • Штурвальная, 17а,
  • Фонтанская дор., 16-75,
  • переулок 4-5й Проектируемый, 4-8,
  • переулок Компасный, 15а,
  • переулок Кордонный, 16-37,
  • переулок Чубаевский, 1-17,
  • Чубаевская, 3-5.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

  • в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
  • в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
  • позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем месяце. Также мы писали, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сказал о том, что защитить энергообъекты укрытиями от атак невозможно.

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
