Плановые временные отключения электроэнергии в Одессе 22 октября: информация для жителей

Специалисты проверяют энергооборудование. Фото иллюстративное: ДТЭК

Сегодня, 22 октября, в отдельных районах Одессы запланированы временные отключения электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. Энергетические службы работают над оперативным устранением неисправностей для быстрого восстановления электроснабжения.

Об этом сообщили на официальном канале города.

Реклама

Читайте также:

Где нет света в Одессе

Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:

Северный РЭС:

1-6 Садовая, 1-71,

Бардаха, 12,

Большая Садовая, 1-52,

Глаубермана,

Донецкая, 1-25,

Керченская, 27-62,

Мариупольская, 20-68,

Кишиневская, 2-24,

Кошица, 1-69,

Кузнецова, 3-14,

Луценко, 1,1а,

Малая Садовая, 1-22,

Южная, 8,

Южная дорога, 1-73,

Л.Украинки, 10-20,

Шептицкого, 1-5,

Штилевая, 2-118,

Николаевская дор., 65,

переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,

Похилая, 1-174,

Чайкова, 1-71,

переулок 1,3й Керченский, 3-11,

переулок Квантовый, 1-27,

переулок Одесский, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Работы до 17:00.

1-я Пересыпская, 1,

Четвертая, 1-36,

Авангардная, 1-31,

Викандера и Ларсена, 98-187,

Агрономическая, 1-85,

Ананьевская, 1-26,

Беляевская, 11-12,

Высокая, 1-20,

Дальняя, 1-23,

Дорожная, 1-22,

Ивахненко, 9-90,

Коровицкого, 1-151,

Лиственная, 1-13,

Летняя, 1-30,

Металлистов, 1-15,

Мирная, 1-29,

Неждановой, 1-129,

Обрывистая, 1-22,

Озерная, 26-66,

Осенняя, 1-12,

Павлодарского, 1-76,

Савранская, 1-28,

Светлая, 1-14,

Тарутинская, 11-14,

Узикова, 1-39,

Украинская, 1-20,

Хавкина, 2-74,

Шполянская, 74-119,

Ядовая, 58,

Балтская дор., 153,

переулок 9,11,12й Черноморский, 1-30,

переулок 1й Пересыпский, 1-19,

переулок Москети, 1-11,

переулок Ковыльный, 1-17,

переулок Крыжановский, 1-28,

переулок Крушельницкой, 1-5,

переулок Неждановой, 1-8,

переулок Ионы Атаманского, 1-15,

переулок Савранский, 5,9,

переулок Станишевской, 1-21,

переулок Сумской, 2-28,

переулок Шахтинский, 1-24,

переулок Шебелинский, 1-16,

спуск 2й Пересыпский, 1-23.

Работы до 20:00.

Центральный РЭС:

Маловского, 6,

Средняя, 20-35,

переулок 1-й Разумовский, 2-8,

переулок Школярский, 1-4,

переулок Осыки, 1,

переулок Пасечной, 7-9.

Работы до 19:00.

В.Арнаутская, 80-111,

М.Арнаутская, 96-98,

Преображенская, 65-82,

Успенский переулок, 3-14,

Базарная, 92,100.

Работы до 20:00.

Аркадийское Плато, 9,

Балтиморская, 1-9,

Кольцевая, 8,8а,

Кондрашина, 25-43,

Педагогическая, 18-52,

Курбаса, 7-18,

Самофалова, 1-25,

24-34, Тинистая, 24-34,

Франка, 25-40,

Штурвальная, 3-13,

переулок Экономический, 1,

Университетский переулок, 1,

переулок Хрустальный, 1-10,

переулок Курортный, 2-3,

переулок Кортацци, 1-4,

переулок Морской, 2-29,

переулок Клубничный, 1-29,

переулок Франко, 12-19.

Работы до 22:30.

Южный РЭС:

Одесской общины, 1-21,

Бачинского, 44-111,

Бернардацци, 4-37,

Бригадная, 5-101,

Урожайная, 1-5,

Заречная, 6-8,

Курбаса, 17-22,

Литературная, 3-17,

Новобереговая, 2,

Окружная, 2-20,

Самофалова, 3,

Франко, 39-55,

переулок Костеловской, 6-7,

Штурвальная, 17а,

Фонтанская дор., 16-75,

переулок 4-5й Проектируемый, 4-8,

переулок Компасный, 15а,

переулок Кордонный, 16-37,

переулок Чубаевский, 1-17,

Чубаевская, 3-5.

Работы до 20:00.

Куда обращаться в случае отключения света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем месяце. Также мы писали, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сказал о том, что защитить энергообъекты укрытиями от атак невозможно.

</</</