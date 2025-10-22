Плановые временные отключения электроэнергии в Одессе 22 октября: информация для жителей

Масштабные отключения света в Одессе сегодня — кого коснется
Сегодня, 22 октября, в отдельных районах Одессы запланированы временные отключения электроэнергии в связи с плановыми ремонтными работами. Энергетические службы работают над оперативным устранением неисправностей для быстрого восстановления электроснабжения.
Об этом сообщили на официальном канале города.
Где нет света в Одессе
Из-за запланированных ремонтных работ света сегодня не будет по таким адресам:
Северный РЭС:
- 1-6 Садовая, 1-71,
- Бардаха, 12,
- Большая Садовая, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецкая, 1-25,
- Керченская, 27-62,
- Мариупольская, 20-68,
- Кишиневская, 2-24,
- Кошица, 1-69,
- Кузнецова, 3-14,
- Луценко, 1,1а,
- Малая Садовая, 1-22,
- Южная, 8,
- Южная дорога, 1-73,
- Л.Украинки, 10-20,
- Шептицкого, 1-5,
- Штилевая, 2-118,
- Николаевская дор., 65,
- переулок 1-3й Дунаевского, 1-16,
- Похилая, 1-174,
- Чайкова, 1-71,
- переулок 1,3й Керченский, 3-11,
- переулок Квантовый, 1-27,
- переулок Одесский, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Работы до 17:00.
- 1-я Пересыпская, 1,
- Четвертая, 1-36,
- Авангардная, 1-31,
- Викандера и Ларсена, 98-187,
- Агрономическая, 1-85,
- Ананьевская, 1-26,
- Беляевская, 11-12,
- Высокая, 1-20,
- Дальняя, 1-23,
- Дорожная, 1-22,
- Ивахненко, 9-90,
- Коровицкого, 1-151,
- Лиственная, 1-13,
- Летняя, 1-30,
- Металлистов, 1-15,
- Мирная, 1-29,
- Неждановой, 1-129,
- Обрывистая, 1-22,
- Озерная, 26-66,
- Осенняя, 1-12,
- Павлодарского, 1-76,
- Савранская, 1-28,
- Светлая, 1-14,
- Тарутинская, 11-14,
- Узикова, 1-39,
- Украинская, 1-20,
- Хавкина, 2-74,
- Шполянская, 74-119,
- Ядовая, 58,
- Балтская дор., 153,
- переулок 9,11,12й Черноморский, 1-30,
- переулок 1й Пересыпский, 1-19,
- переулок Москети, 1-11,
- переулок Ковыльный, 1-17,
- переулок Крыжановский, 1-28,
- переулок Крушельницкой, 1-5,
- переулок Неждановой, 1-8,
- переулок Ионы Атаманского, 1-15,
- переулок Савранский, 5,9,
- переулок Станишевской, 1-21,
- переулок Сумской, 2-28,
- переулок Шахтинский, 1-24,
- переулок Шебелинский, 1-16,
- спуск 2й Пересыпский, 1-23.
Работы до 20:00.
Центральный РЭС:
- Маловского, 6,
- Средняя, 20-35,
- переулок 1-й Разумовский, 2-8,
- переулок Школярский, 1-4,
- переулок Осыки, 1,
- переулок Пасечной, 7-9.
Работы до 19:00.
- В.Арнаутская, 80-111,
- М.Арнаутская, 96-98,
- Преображенская, 65-82,
- Успенский переулок, 3-14,
- Базарная, 92,100.
Работы до 20:00.
- Аркадийское Плато, 9,
- Балтиморская, 1-9,
- Кольцевая, 8,8а,
- Кондрашина, 25-43,
- Педагогическая, 18-52,
- Курбаса, 7-18,
- Самофалова, 1-25,
- 24-34, Тинистая, 24-34,
- Франка, 25-40,
- Штурвальная, 3-13,
- переулок Экономический, 1,
- Университетский переулок, 1,
- переулок Хрустальный, 1-10,
- переулок Курортный, 2-3,
- переулок Кортацци, 1-4,
- переулок Морской, 2-29,
- переулок Клубничный, 1-29,
- переулок Франко, 12-19.
Работы до 22:30.
Южный РЭС:
- Одесской общины, 1-21,
- Бачинского, 44-111,
- Бернардацци, 4-37,
- Бригадная, 5-101,
- Урожайная, 1-5,
- Заречная, 6-8,
- Курбаса, 17-22,
- Литературная, 3-17,
- Новобереговая, 2,
- Окружная, 2-20,
- Самофалова, 3,
- Франко, 39-55,
- переулок Костеловской, 6-7,
- Штурвальная, 17а,
- Фонтанская дор., 16-75,
- переулок 4-5й Проектируемый, 4-8,
- переулок Компасный, 15а,
- переулок Кордонный, 16-37,
- переулок Чубаевский, 1-17,
- Чубаевская, 3-5.
Работы до 20:00.
Куда обращаться в случае отключения света
Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, уже зарегистрирована авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:
- в личные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;
- в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;
- позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.
Напомним, мы сообщали о том, сколько одесситы будут платить за электроэнергию в следующем месяце. Также мы писали, что глава энергетического комитета Верховной Рады Андрей Герус сказал о том, что защитить энергообъекты укрытиями от атак невозможно.
