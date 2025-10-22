Планові тимчасові відключення електроенергії в Одесі 22 жовтня: інформація для мешканців

Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 22 жовтня, в окремих районах Одеси заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Енергетичні служби працюють над оперативним усуненням несправностей для швидкого відновлення електропостачання.

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

1-6 Садова, 1-71,

Бардаха, 12,

Велика Садова, 1-52,

Глаубермана,

Донецька, 1-25,

Керченська, 27-62,

Маріупольська, 20-68,

Кишинівська, 2-24,

Кошиця, 1-69,

Кузнецова, 3-14,

Луценка, 1,1а,

Мала Садова, 1-22,

Південна, 8,

Південна дор., 1-73,

Л.Українки, 10-20,

Шептицького, 1-5,

Штильова, 2-118,

Миколаївська дор., 65,

пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,

Похила, 1-174,

Чайкова, 1-71,

пров. 1,3й Керченський, 3-11,

пров. Квантовий, 1-27,

пров. Одеський, 3-7,

пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 17:00.

1-а Пересипська, 1,

Четверта, 1-36,

Авангардна, 1-31,

Вікандера і Ларсена, 98-187,

Агрономічна, 1-85,

Ананіївська, 1-26,

Біляївська, 11-12,

Висока, 1-20,

Дальня, 1-23,

Дорожня, 1-22,

Івахненка, 9-90,

Коровицького, 1-151,

Листяна, 1-13,

Літня, 1-30,

Металістів, 1-15,

Мирна, 1-29,

Нежданової, 1-129,

Обривиста, 1-22,

Озерна, 26-66,

Осіння, 1-12,

Павлодарського, 1-76,

Савранська, 1-28,

Світла, 1-14,

Тарутинська, 11-14,

Узікова, 1-39,

Українська, 1-20,

Хавкіна, 2-74,

Шполянська, 74-119,

Ядова, 58,

Балтська дор., 153,

пров. 9,11,12й Чорноморський, 1-30,

пров. 1й Пересипський, 1-19,

пров. Москеті, 1-11,

пров. Ковиловий, 1-17,

пров. Крижанівський, 1-28,

пров. Крушельницької, 1-5,

пров. Нежданової, 1-8,

пров. Іони Отаманського, 1-15,

пров. Савранский, 5,9,

пров. Станішевської, 1-21,

пров. Сумський, 2-28,

пров. Шахтинський, 1-24,

пров. Шебелинський, 1-16,

узвіз 2й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

Маловського, 6,

Середня, 20-35,

пров. 1-й Розумовський, 2-8,

пров. Школярський, 1-4,

пров. Осики, 1,

пров. Пасічної, 7-9.

Роботи до 19:00.

В.Арнаутська, 80-111,

М.Арнаутська, 96-98,

Преображенська, 65-82,

пров. Успенський, 3-14,

Базарна, 92,100.

Роботи до 20:00.

Аркадійське Плато, 9,

Балтиморська, 1-9,

Кільцева, 8,8а,

Кондрашина, 25-43,

Педагогічна, 18-52,

Курбаса, 7-18,

Самофалова, 1-25,

Тіниста, 24-34,

Франка, 25-40,

Штурвальна, 3-13,

пров. Економічний, 1,

пров. Університетський, 1,

пров. Кришталевий, 1-10,

пров. Курортний, 2-3,

пров.Кортацці, 1-4,

пров.Морський, 2-29,

пров. Полуничний, 1-29,

пров. Франка, 12-19.

Роботи до 22:30.

Південний РЕМ:

Одеської громади, 1-21,

Бачинського, 44-111,

Бернардацці, 4-37,

Бригадна, 5-101,

Врожайна, 1-5,

Зарічна, 6-8,

Курбаса, 17-22,

Літературна, 3-17,

Новоберегова, 2,

Окружна, 2-20,

Самофалова, 3,

Франка, 39-55,

пров.Костеловської, 6-7,

Штурвальна, 17а,

Фонтанська дор., 16-75,

пров. 4-5й Проектований, 4-8,

пров.Компасний, 15а,

пров.Кордонний, 16-37,

пров.Чубаївський, 1-17 ,

Чубаївська, 3-5.

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у наступному місяці. Також ми писали, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус сказав про те, що захистити енергооб'єкти укриттями від атак неможливо.

