Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться

Ua ru
Дата публікації: 22 жовтня 2025 09:50
Оновлено: 09:50
Планові тимчасові відключення електроенергії в Одесі 22 жовтня: інформація для мешканців
Фахівці перевіряють енергообладнання. Фото ілюстративне: ДТЕК

Сьогодні, 22 жовтня, в окремих районах Одеси заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Енергетичні служби працюють над оперативним усуненням несправностей для швидкого відновлення електропостачання. 

Про це повідомили на офіційному каналі міста.

Читайте також:

Де немає світла в Одесі

Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:

Північний РЕМ:

  • 1-6 Садова, 1-71,
  • Бардаха, 12,
  • Велика Садова, 1-52,
  • Глаубермана,
  • Донецька, 1-25,
  • Керченська, 27-62,
  • Маріупольська, 20-68,
  • Кишинівська, 2-24,
  • Кошиця, 1-69,
  • Кузнецова, 3-14,
  • Луценка, 1,1а,
  • Мала Садова, 1-22,
  • Південна, 8,
  • Південна дор., 1-73,
  • Л.Українки, 10-20,
  • Шептицького, 1-5,
  • Штильова, 2-118,
  • Миколаївська дор., 65,
  • пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
  • Похила, 1-174,
  • Чайкова, 1-71,
  • пров. 1,3й Керченський, 3-11,
  • пров. Квантовий, 1-27,
  • пров. Одеський, 3-7,
  • пр. Князя В.Великого, 52.

Роботи до 17:00.

  • 1-а Пересипська, 1,
  • Четверта, 1-36,
  • Авангардна, 1-31,
  • Вікандера і Ларсена, 98-187,
  • Агрономічна, 1-85,
  • Ананіївська, 1-26,
  • Біляївська, 11-12,
  • Висока, 1-20,
  • Дальня, 1-23,
  • Дорожня, 1-22,
  • Івахненка, 9-90,
  • Коровицького, 1-151,
  • Листяна, 1-13,
  • Літня, 1-30,
  • Металістів, 1-15,
  • Мирна, 1-29,
  • Нежданової, 1-129,
  • Обривиста, 1-22,
  • Озерна, 26-66,
  • Осіння, 1-12,
  • Павлодарського, 1-76,
  • Савранська, 1-28,
  • Світла, 1-14,
  • Тарутинська, 11-14,
  • Узікова, 1-39,
  • Українська, 1-20,
  • Хавкіна, 2-74,
  • Шполянська, 74-119,
  • Ядова, 58,
  • Балтська дор., 153,
  • пров. 9,11,12й Чорноморський, 1-30,
  • пров. 1й Пересипський, 1-19,
  • пров. Москеті, 1-11,
  • пров. Ковиловий, 1-17,
  • пров. Крижанівський, 1-28,
  • пров. Крушельницької, 1-5,
  • пров. Нежданової, 1-8,
  • пров. Іони Отаманського, 1-15,
  • пров. Савранский, 5,9,
  • пров. Станішевської, 1-21,
  • пров. Сумський, 2-28,
  • пров. Шахтинський, 1-24,
  • пров. Шебелинський, 1-16,
  • узвіз 2й Пересипський, 1-23.

Роботи до 20:00.

Центральний РЕМ:

  • Маловського, 6,
  • Середня, 20-35,
  • пров. 1-й Розумовський, 2-8,
  • пров. Школярський, 1-4,
  • пров. Осики, 1,
  • пров. Пасічної, 7-9.

Роботи до 19:00.

  • В.Арнаутська, 80-111,
  • М.Арнаутська, 96-98,
  • Преображенська, 65-82,
  • пров. Успенський, 3-14,
  • Базарна, 92,100.

Роботи до 20:00.

  • Аркадійське Плато, 9,
  • Балтиморська, 1-9,
  • Кільцева, 8,8а,
  • Кондрашина, 25-43,
  • Педагогічна, 18-52,
  • Курбаса, 7-18,
  • Самофалова, 1-25,
  • Тіниста, 24-34,
  • Франка, 25-40,
  • Штурвальна, 3-13,
  • пров. Економічний, 1,
  • пров. Університетський, 1,
  • пров. Кришталевий, 1-10,
  • пров. Курортний, 2-3,
  • пров.Кортацці, 1-4,
  • пров.Морський, 2-29,
  • пров. Полуничний, 1-29,
  • пров. Франка, 12-19.

Роботи до 22:30.

Південний РЕМ:

  • Одеської громади, 1-21,
  • Бачинського, 44-111,
  • Бернардацці, 4-37,
  • Бригадна, 5-101,
  • Врожайна, 1-5,
  • Зарічна, 6-8,
  • Курбаса, 17-22,
  • Літературна, 3-17,
  • Новоберегова, 2,
  • Окружна, 2-20,
  • Самофалова, 3,
  • Франка, 39-55,
  • пров.Костеловської, 6-7,
  • Штурвальна, 17а,
  • Фонтанська дор., 16-75,
  • пров. 4-5й Проектований, 4-8,
  • пров.Компасний, 15а,
  • пров.Кордонний, 16-37,
  • пров.Чубаївський, 1-17 ,
  • Чубаївська, 3-5. 

Роботи до 20:00.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у наступному місяці. Також ми писали, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус сказав про те, що захистити енергооб'єкти укриттями від атак неможливо.

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
