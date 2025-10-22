Планові тимчасові відключення електроенергії в Одесі 22 жовтня: інформація для мешканців

Масштабні відключення світла в Одесі сьогодні — кого торкнеться
Сьогодні, 22 жовтня, в окремих районах Одеси заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з плановими ремонтними роботами. Енергетичні служби працюють над оперативним усуненням несправностей для швидкого відновлення електропостачання.
Про це повідомили на офіційному каналі міста.
Де немає світла в Одесі
Через заплановані ремонтні роботи світла сьогодні не буде за такими адресами:
Північний РЕМ:
- 1-6 Садова, 1-71,
- Бардаха, 12,
- Велика Садова, 1-52,
- Глаубермана,
- Донецька, 1-25,
- Керченська, 27-62,
- Маріупольська, 20-68,
- Кишинівська, 2-24,
- Кошиця, 1-69,
- Кузнецова, 3-14,
- Луценка, 1,1а,
- Мала Садова, 1-22,
- Південна, 8,
- Південна дор., 1-73,
- Л.Українки, 10-20,
- Шептицького, 1-5,
- Штильова, 2-118,
- Миколаївська дор., 65,
- пров. 1-3й Дунаєвського, 1-16,
- Похила, 1-174,
- Чайкова, 1-71,
- пров. 1,3й Керченський, 3-11,
- пров. Квантовий, 1-27,
- пров. Одеський, 3-7,
- пр. Князя В.Великого, 52.
Роботи до 17:00.
- 1-а Пересипська, 1,
- Четверта, 1-36,
- Авангардна, 1-31,
- Вікандера і Ларсена, 98-187,
- Агрономічна, 1-85,
- Ананіївська, 1-26,
- Біляївська, 11-12,
- Висока, 1-20,
- Дальня, 1-23,
- Дорожня, 1-22,
- Івахненка, 9-90,
- Коровицького, 1-151,
- Листяна, 1-13,
- Літня, 1-30,
- Металістів, 1-15,
- Мирна, 1-29,
- Нежданової, 1-129,
- Обривиста, 1-22,
- Озерна, 26-66,
- Осіння, 1-12,
- Павлодарського, 1-76,
- Савранська, 1-28,
- Світла, 1-14,
- Тарутинська, 11-14,
- Узікова, 1-39,
- Українська, 1-20,
- Хавкіна, 2-74,
- Шполянська, 74-119,
- Ядова, 58,
- Балтська дор., 153,
- пров. 9,11,12й Чорноморський, 1-30,
- пров. 1й Пересипський, 1-19,
- пров. Москеті, 1-11,
- пров. Ковиловий, 1-17,
- пров. Крижанівський, 1-28,
- пров. Крушельницької, 1-5,
- пров. Нежданової, 1-8,
- пров. Іони Отаманського, 1-15,
- пров. Савранский, 5,9,
- пров. Станішевської, 1-21,
- пров. Сумський, 2-28,
- пров. Шахтинський, 1-24,
- пров. Шебелинський, 1-16,
- узвіз 2й Пересипський, 1-23.
Роботи до 20:00.
Центральний РЕМ:
- Маловського, 6,
- Середня, 20-35,
- пров. 1-й Розумовський, 2-8,
- пров. Школярський, 1-4,
- пров. Осики, 1,
- пров. Пасічної, 7-9.
Роботи до 19:00.
- В.Арнаутська, 80-111,
- М.Арнаутська, 96-98,
- Преображенська, 65-82,
- пров. Успенський, 3-14,
- Базарна, 92,100.
Роботи до 20:00.
- Аркадійське Плато, 9,
- Балтиморська, 1-9,
- Кільцева, 8,8а,
- Кондрашина, 25-43,
- Педагогічна, 18-52,
- Курбаса, 7-18,
- Самофалова, 1-25,
- Тіниста, 24-34,
- Франка, 25-40,
- Штурвальна, 3-13,
- пров. Економічний, 1,
- пров. Університетський, 1,
- пров. Кришталевий, 1-10,
- пров. Курортний, 2-3,
- пров.Кортацці, 1-4,
- пров.Морський, 2-29,
- пров. Полуничний, 1-29,
- пров. Франка, 12-19.
Роботи до 22:30.
Південний РЕМ:
- Одеської громади, 1-21,
- Бачинського, 44-111,
- Бернардацці, 4-37,
- Бригадна, 5-101,
- Врожайна, 1-5,
- Зарічна, 6-8,
- Курбаса, 17-22,
- Літературна, 3-17,
- Новоберегова, 2,
- Окружна, 2-20,
- Самофалова, 3,
- Франка, 39-55,
- пров.Костеловської, 6-7,
- Штурвальна, 17а,
- Фонтанська дор., 16-75,
- пров. 4-5й Проектований, 4-8,
- пров.Компасний, 15а,
- пров.Кордонний, 16-37,
- пров.Чубаївський, 1-17 ,
- Чубаївська, 3-5.
Роботи до 20:00.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, ми повідомляли про те, скільки одесити платитимуть за електроенергію у наступному місяці. Також ми писали, що голова енергетичного комітету Верховної Ради Андрій Герус сказав про те, що захистити енергооб'єкти укриттями від атак неможливо.
