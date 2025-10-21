Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Ціна за світло — що зміниться для одеситів з листопада

Ціна за світло — що зміниться для одеситів з листопада

Ua ru
Дата публікації: 21 жовтня 2025 19:30
Оновлено: 18:18
Тарифи на електроенергію в Одесі у листопаді 2025 року — скільки платитимуть одесити
Пенсіонерка рахує оплату за комунальні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У листопаді тарифи на електроенергію для одеситів залишаться без змін. Більшість споживачів і далі платитимуть 4,32 грн за кВт-год, а власники двозонних лічильників можуть суттєво зекономити. Для них у нічний час ціна вдвічі нижча — 2,16 грн.

Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме світло в Одесі цього місяця.

Реклама
Читайте також:

Тарифи на електроенергію

У листопаді для побутових споживачів в Одесі зберігається тариф 4,32 грн за кВт-год. Це передбачено чинною постановою уряду, яка діє щонайменше до кінця 2025 року. Втім, користувачі двозонних лічильників мають змогу платити менше: 

  • у нічний період (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт-год; 
  • удень — стандартний тариф 4,32 грн.

Такий режим дає змогу значно скоротити витрати для тих родин, які використовують побутову техніку — пральні машини, бойлери чи обігрівачі — переважно вночі.

Як перейти на двозонний облік

Щоб під'єднати двозонний лічильник, потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії. Для цього необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та чинний договір. Лічильник можна придбати самостійно, але він повинен мати офіційний сертифікат. Також можна замовити прилад безпосередньо у свого оператора — уже запрограмований на потрібні часові зони.

Таким чином, одесити самі можуть вирішити, як сплачувати за світло — за стандартною ставкою чи вдвічі менше під час нічного споживання.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміниться вартість оплати комунальних послуг з 1 листопада у Харкові. Також ми писали про те, скільки з наступного місяця коштуватиме проїзд у громадському транспорті Одеси.

тарифи комунальні послуги Одеса Одеська область Новини Одеси світло
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації