Тарифи на електроенергію в Одесі у листопаді 2025 року — скільки платитимуть одесити

У листопаді тарифи на електроенергію для одеситів залишаться без змін. Більшість споживачів і далі платитимуть 4,32 грн за кВт-год, а власники двозонних лічильників можуть суттєво зекономити. Для них у нічний час ціна вдвічі нижча — 2,16 грн.

Новини.LIVE пояснюють, скільки коштуватиме світло в Одесі цього місяця.

Тарифи на електроенергію

У листопаді для побутових споживачів в Одесі зберігається тариф 4,32 грн за кВт-год. Це передбачено чинною постановою уряду, яка діє щонайменше до кінця 2025 року. Втім, користувачі двозонних лічильників мають змогу платити менше:

у нічний період (з 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт-год;

удень — стандартний тариф 4,32 грн.

Такий режим дає змогу значно скоротити витрати для тих родин, які використовують побутову техніку — пральні машини, бойлери чи обігрівачі — переважно вночі.

Як перейти на двозонний облік

Щоб під'єднати двозонний лічильник, потрібно звернутися до оператора системи розподілу електроенергії. Для цього необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код, документи на житло та чинний договір. Лічильник можна придбати самостійно, але він повинен мати офіційний сертифікат. Також можна замовити прилад безпосередньо у свого оператора — уже запрограмований на потрібні часові зони.

Таким чином, одесити самі можуть вирішити, як сплачувати за світло — за стандартною ставкою чи вдвічі менше під час нічного споживання.

