Тарифы на электроэнергию в Одессе в ноябре 2025 года - сколько будут платить одесситы

В ноябре тарифы на электроэнергию для одесситов останутся без изменений. Большинство потребителей и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч, а владельцы двухзонных счетчиков могут существенно сэкономить. Для них в ночное время цена вдвое ниже — 2,16 грн.

Новости.LIVE объясняют, сколько будет стоить свет в Одессе в этом месяце.

Тарифы на электроэнергию

В ноябре для бытовых потребителей в Одессе сохраняется тариф 4,32 грн за кВт-ч. Это предусмотрено действующим постановлением правительства, которое действует как минимум до конца 2025 года. Впрочем, пользователи двухзонных счетчиков могут платить меньше:

в ночной период (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт-ч;

днем — стандартный тариф 4,32 грн.

Такой режим позволяет значительно сократить расходы для тех семей, которые используют бытовую технику — стиральные машины, бойлеры или обогреватели — преимущественно ночью.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы подключить двухзонный счетчик, нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии. Для этого необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы на жилье и действующий договор. Счетчик можно приобрести самостоятельно, но он должен иметь официальный сертификат. Также можно заказать прибор непосредственно у своего оператора — уже запрограммированный на нужные временные зоны.

Таким образом, одесситы сами могут решить, как платить за свет — по стандартной ставке или вдвое меньше во время ночного потребления.

