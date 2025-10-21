Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Цена за свет — что изменится для одесситов с ноября

Цена за свет — что изменится для одесситов с ноября

Ua ru
Дата публикации 21 октября 2025 19:30
обновлено: 18:18
Тарифы на электроэнергию в Одессе в ноябре 2025 года - сколько будут платить одесситы
Пенсионерка считает оплату за коммунальные. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В ноябре тарифы на электроэнергию для одесситов останутся без изменений. Большинство потребителей и дальше будут платить 4,32 грн за кВт-ч, а владельцы двухзонных счетчиков могут существенно сэкономить. Для них в ночное время цена вдвое ниже — 2,16 грн.

Новости.LIVE объясняют, сколько будет стоить свет в Одессе в этом месяце.

Реклама
Читайте также:

Тарифы на электроэнергию

В ноябре для бытовых потребителей в Одессе сохраняется тариф 4,32 грн за кВт-ч. Это предусмотрено действующим постановлением правительства, которое действует как минимум до конца 2025 года. Впрочем, пользователи двухзонных счетчиков могут платить меньше:

  • в ночной период (с 23:00 до 07:00) — 2,16 грн за кВт-ч;
  • днем — стандартный тариф 4,32 грн.

Такой режим позволяет значительно сократить расходы для тех семей, которые используют бытовую технику — стиральные машины, бойлеры или обогреватели — преимущественно ночью.

Как перейти на двухзонный учет

Чтобы подключить двухзонный счетчик, нужно обратиться к оператору системы распределения электроэнергии. Для этого необходимо предоставить паспорт, идентификационный код, документы на жилье и действующий договор. Счетчик можно приобрести самостоятельно, но он должен иметь официальный сертификат. Также можно заказать прибор непосредственно у своего оператора — уже запрограммированный на нужные временные зоны.

Таким образом, одесситы сами могут решить, как платить за свет — по стандартной ставке или вдвое меньше во время ночного потребления.

Напомним, мы сообщали о том, как изменится стоимость оплаты коммунальных услуг с 1 ноября в Харькове. Также мы писали о том, сколько со следующего месяца будет стоить проезд в общественном транспорте Одессы.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область Новости Одессы свет
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации