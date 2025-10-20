Тарифы на транспорт и парковку в Одессе не изменятся с ноября

Сколько будет стоить проезд в Одессе с ноября — что изменится
С 1 ноября 2025 года оплата за проезд в общественном транспорте Одессы останется без изменений. Цены сохранятся на том же уровне, что и в октябре текущего года. Пассажиры будут пользоваться городским транспортом по действующим тарифам.
Стоимость проезда в общественном транспорте
В октябре стоимость проезда в Одессе остается стабильной, и с ноября повышение не предусмотрено. Это касается городских маршрутов.
Стоимость проезда:
- Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.
- Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.
- Поездка по маршруту Одесса — Южное (№67, №68) будет стоить 70 грн.
Также без изменений остаются цены на проездные билеты:
- Учащиеся — 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).
- Студенты — 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба).
- Общее население — 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).
- Служебные проезды — 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).
Парковка в Одессе Без изменений остаются и тарифы на парковку. В сентябре 2025 года они составляют:
- 30 грн за час.
- 2 500 грн в месяц.
- 28 000 грн в год.
Отдельные категории граждан, в частности люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических представительств, могут пользоваться парковкой бесплатно.
