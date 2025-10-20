Тарифы на транспорт и парковку в Одессе не изменятся с ноября

Трамвай едет по улице Одессы. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

С 1 ноября 2025 года оплата за проезд в общественном транспорте Одессы останется без изменений. Цены сохранятся на том же уровне, что и в октябре текущего года. Пассажиры будут пользоваться городским транспортом по действующим тарифам.

Новини.LIVE рассказывают о тарифах на проезд в городском транспорте в Одессе в октябре.

Стоимость проезда в общественном транспорте

В октябре стоимость проезда в Одессе остается стабильной, и с ноября повышение не предусмотрено. Это касается городских маршрутов.

Стоимость проезда:

Трамвай и троллейбус — 15 грн за поездку.

Маршрутные такси — 20 грн по городу, 40 грн за проезд до 6 км Овидиопольской дороги.

Поездка по маршруту Одесса — Южное (№67, №68) будет стоить 70 грн.

Также без изменений остаются цены на проездные билеты:

Учащиеся — 120 грн (на один вид транспорта), 160 грн (на оба вида).

Студенты — 240 грн (на один вид), 340 грн (на оба).

Общее население — 420 грн (на один вид), 567 грн (на оба).

Служебные проезды — 630 грн (на один вид), 756 грн (на оба).

Парковка в Одессе Без изменений остаются и тарифы на парковку. В сентябре 2025 года они составляют:

30 грн за час.

2 500 грн в месяц.

28 000 грн в год.

Отдельные категории граждан, в частности люди с инвалидностью, участники боевых действий и работники дипломатических представительств, могут пользоваться парковкой бесплатно.

