Тарифи на транспорт і паркування в Одесі не зміняться з листопада

Скільки коштуватиме проїзд в Одесі з листопада — що зміниться
З 1 листопада 2025 року оплата за проїзд у громадському транспорті Одеси залишиться без змін. Ціни збережуться на тому ж рівні, що й у жовтні поточного року. Пасажири користуватимуться міським транспортом за чинними тарифами.
Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі в жовтні.
Вартість проїзду у громадському транспорті
У жовтні вартість проїзду в Одесі залишається стабільною, і з листопада підвищення не передбачено. Це стосується міських маршрутів.
Вартість проїзду:
- Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.
- Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги.
- Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.
Також без змін залишаються ціни на проїзні квитки:
- Учні — 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види).
- Студенти — 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).
- Загальне населення — 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).
- Службові проїзди — 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).
Паркування в Одесі
Без змін залишаються й тарифи на паркування. У вересні 2025 року вони становлять:
- 30 грн за годину.
- 2 500 грн на місяць.
- 28 000 грн на рік.
Окремі категорії громадян, зокрема люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, можуть користуватися паркуванням безкоштовно.
