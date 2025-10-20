Тарифи на транспорт і паркування в Одесі не зміняться з листопада

Трамвай їде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 листопада 2025 року оплата за проїзд у громадському транспорті Одеси залишиться без змін. Ціни збережуться на тому ж рівні, що й у жовтні поточного року. Пасажири користуватимуться міським транспортом за чинними тарифами.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі в жовтні.

Вартість проїзду у громадському транспорті

У жовтні вартість проїзду в Одесі залишається стабільною, і з листопада підвищення не передбачено. Це стосується міських маршрутів.

Вартість проїзду:

Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.

Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги.

Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.

Також без змін залишаються ціни на проїзні квитки:

Учні — 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види).

Студенти — 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва).

Загальне населення — 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва).

Службові проїзди — 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).

Паркування в Одесі

Без змін залишаються й тарифи на паркування. У вересні 2025 року вони становлять:

30 грн за годину.

2 500 грн на місяць.

28 000 грн на рік.

Окремі категорії громадян, зокрема люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, можуть користуватися паркуванням безкоштовно.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміняться ціни на газ для одеситів у листопаді. Також ми писали про те, скільки платитимуть за тепло жителі Одеси наступного місяця.