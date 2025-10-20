Відео
Україна
Скільки коштуватиме проїзд в Одесі з листопада — що зміниться

Скільки коштуватиме проїзд в Одесі з листопада — що зміниться

Ua ru
Дата публікації: 20 жовтня 2025 19:29
Оновлено: 19:36
Тарифи на транспорт і паркування в Одесі не зміняться з листопада
Трамвай їде вулицею Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

З 1 листопада 2025 року оплата за проїзд у громадському транспорті Одеси залишиться без змін. Ціни збережуться на тому ж рівні, що й у жовтні поточного року. Пасажири користуватимуться міським транспортом за чинними тарифами.

Новини.LIVE розповідають про тарифи на проїзд у міському транспорті в Одесі в жовтні.

Читайте також:

Вартість проїзду у громадському транспорті

У жовтні вартість проїзду в Одесі залишається стабільною, і з листопада підвищення не передбачено. Це стосується міських маршрутів.

Вартість проїзду:

  • Трамвай і тролейбус — 15 грн за поїздку.
  • Маршрутні таксі — 20 грн по місту, 40 грн за проїзд до 6 км Овідіопольської дороги.
  • Поїздка за маршрутом Одеса — Південне (№67, №68) коштуватиме 70 грн.

Також без змін залишаються ціни на проїзні квитки: 

  • Учні — 120 грн (на один вид транспорту), 160 грн (на обидва види). 
  • Студенти — 240 грн (на один вид), 340 грн (на обидва). 
  • Загальне населення — 420 грн (на один вид), 567 грн (на обидва). 
  • Службові проїзди — 630 грн (на один вид), 756 грн (на обидва).

Паркування в Одесі

Без змін залишаються й тарифи на паркування. У вересні 2025 року вони становлять: 

  • 30 грн за годину. 
  • 2 500 грн на місяць. 
  • 28 000 грн на рік.

Окремі категорії громадян, зокрема люди з інвалідністю, учасники бойових дій та працівники дипломатичних представництв, можуть користуватися паркуванням безкоштовно.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як зміняться ціни на газ для одеситів у листопаді. Також ми писали про те, скільки платитимуть за тепло жителі Одеси наступного місяця.

тарифи Одеса Одеська область маршрутки Новини Одеси громадський транспорт тролейбуси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
