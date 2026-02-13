Відео
Головна Одеса Графіки світла — яка ситуація буде завтра в Одесі

Графіки світла — яка ситуація буде завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 20:46
Відключення світла в Одесі та області 13 лютого: графіки та стан мереж
Нічний парк Перемоги в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 13 лютого, обмеження електрики торкнуться всієї країни, але Одеська область залишається у зоні особливої уваги. Через серйозні пошкодження енергетичних об’єктів ситуація в регіоні неоднорідна. В самій Одесі енергетики змушені діяти за обставинами, час від часу застосовуючи аварійні відключення, якщо навантаження стає критичним. Водночас у тих районах області, де мережі вціліли краще, електрику вимикають за звичним розкладом.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго, передають Новини.LIVE.

Читайте також:

Аварійні відключення світла

Наразі технічний стан мереж на Одещині не дозволяє повністю відмовитися від екстрених вимкнень. Поки частина громад уже живе за зрозумілим планом, для всього регіону запровадити єдиний графік поки що технічно неможливо. Мешканців просять не вмикати всі прилади одночасно, щоб не перевантажувати систему. Найточнішу інформацію про свій будинок краще дивитися в офіційному чат-боті або на сайті енергокомпанії, де дані оновлюються в реальному часі.

Графіки відключення світла в Одесі

Одеса поки що залишається у режимі стабілізаційних вимкнень замість чітких погодинних планів. Це означає, що терміни відсутності світла можуть змінюватися дуже швидко, залежно від "здоров'я" енергосистеми в конкретну хвилину. Ремонтні бригади працюють без зупинок, щоб залатати пошкоджені лінії. Як тільки ситуація стабілізується і нових аварій не буде, місто нарешті зможе повернутися до передбачуваних графіків "за годинами".

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли, що після потепління в Україні очікуються різні графіки відключень електроенергії залежно від регіону. Найскладніша ситуація прогнозується у Києві та Одесі.

Також ми писали, що Київ отримав 500 генераторів від ЄС. Кожен з них здатен забезпечити один будинок теплом і водою. Їх розподілять між житловими будинками, які мають проблеми з опаленням та водопостачанням внаслідок тривалих відключень електроенергії. 

 

Одеса Одеська область Новини Одеси відключення світла світло графіки відключень світла
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
