Отключения света в Одессе и области 13 февраля: графики и состояние сетей

Ночной парк Победы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В субботу, 13 февраля, ограничения электричества коснутся всей страны, но Одесская область остается в зоне особого внимания. Из-за серьезных повреждений энергетических объектов ситуация в регионе неоднородная. В самой Одессе энергетики вынуждены действовать по обстоятельствам, время от времени применяя аварийные отключения, если нагрузка становится критической. В то же время в тех районах области, где сети уцелели лучше, электричество выключают по обычному расписанию.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Аварийные отключения света

Сейчас техническое состояние сетей в Одесской области не позволяет полностью отказаться от экстренных отключений. Пока часть громад уже живет по понятному плану, для всего региона ввести единый график пока технически невозможно. Жителей просят не включать все приборы одновременно, чтобы не перегружать систему. Самую точную информацию о своем доме лучше смотреть в официальном чат-боте или на сайте энергокомпании, где данные обновляются в реальном времени.

Графики отключения света в Одессе

Одесса пока что остается в режиме стабилизационных отключений вместо четких почасовых планов. Это означает, что сроки отсутствия света могут меняться очень быстро, в зависимости от "здоровья" энергосистемы в конкретную минуту. Ремонтные бригады работают без остановок, чтобы залатать поврежденные линии. Как только ситуация стабилизируется и новых аварий не будет, город наконец-то сможет вернуться к предполагаемым графикам "по часам".

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что после потепления в Украине ожидаются разные графики отключений электроэнергии в зависимости от региона. Самая сложная ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.

Также мы писали, что Киев получил 500 генераторов от ЕС. Каждый из них способен обеспечить один дом теплом и водой. Их распределят между жилыми домами, которые имеют проблемы с отоплением и водоснабжением в результате длительных отключений электроэнергии.