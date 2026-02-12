Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Ситуация со светом в Одессе на завтра — какие будут графики

Ситуация со светом в Одессе на завтра — какие будут графики

Ua ru
Дата публикации 12 февраля 2026 19:53
Отключения света в Одессе и области 12 февраля: графики и ситуация
Люди идут по ночной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 12 февраля, на территории всей Украины будут действовать плановые ограничения электроснабжения. Одной из самых сложных остается ситуация в Одесской области, где зафиксированы существенные повреждения объектов критической инфраструктуры. В Одессе энергетики вынуждены периодически применять аварийные отключения - в зависимости от нагрузки и состояния сетей. В то же время в районах области, где энергосистема работает более стабильно, свет выключают в соответствии с утвержденными почасовыми графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в сетях. В части громад уже ввели плановые графики, однако распространить их на всю область пока сложно из-за напряженной ситуации в энергосистеме. Специалисты призывают жителей области рационально пользоваться электроприборами и по возможности уменьшать потребление электроэнергии. Актуальные данные по отключениям и состоянию сетей советуют проверять на официальном сайте оператора системы распределения или через специальный чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не применяют почасовые плановые отключения. Город находится в режиме стабилизационных отключений, график которых может оперативно меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Энергетики круглосуточно работают над ремонтом поврежденных линий, чтобы как можно быстрее вернуть горожанам стабильное электроснабжение. При условии отсутствия новых аварий в ближайшее время планируют перейти к четким почасовым графикам.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

  • сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");
  • чат-бота в Telegram;
  • личных сообщений в Facebook;
  • подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что после потепления в Украине ожидаются разные графики отключений электроэнергии в зависимости от региона. Самая сложная ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.

Также мы писали, что в ночь на 10 февраля РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. Часть области осталась без света, критическая инфраструктура была подключена к генераторам.

 

Одесса Одесская область Новости Одессы отключения света свет графики отключений света
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации