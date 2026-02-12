Отключения света в Одессе и области 12 февраля: графики и ситуация

Люди идут по ночной улице. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В пятницу, 12 февраля, на территории всей Украины будут действовать плановые ограничения электроснабжения. Одной из самых сложных остается ситуация в Одесской области, где зафиксированы существенные повреждения объектов критической инфраструктуры. В Одессе энергетики вынуждены периодически применять аварийные отключения - в зависимости от нагрузки и состояния сетей. В то же время в районах области, где энергосистема работает более стабильно, свет выключают в соответствии с утвержденными почасовыми графиками.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии, вызванные техническими проблемами в сетях. В части громад уже ввели плановые графики, однако распространить их на всю область пока сложно из-за напряженной ситуации в энергосистеме. Специалисты призывают жителей области рационально пользоваться электроприборами и по возможности уменьшать потребление электроэнергии. Актуальные данные по отключениям и состоянию сетей советуют проверять на официальном сайте оператора системы распределения или через специальный чат-бот.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не применяют почасовые плановые отключения. Город находится в режиме стабилизационных отключений, график которых может оперативно меняться в зависимости от ситуации в энергосистеме. Энергетики круглосуточно работают над ремонтом поврежденных линий, чтобы как можно быстрее вернуть горожанам стабильное электроснабжение. При условии отсутствия новых аварий в ближайшее время планируют перейти к четким почасовым графикам.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что после потепления в Украине ожидаются разные графики отключений электроэнергии в зависимости от региона. Самая сложная ситуация прогнозируется в Киеве и Одессе.

Также мы писали, что в ночь на 10 февраля РФ атаковала энергетическую инфраструктуру Одесской области. Часть области осталась без света, критическая инфраструктура была подключена к генераторам.