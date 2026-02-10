Одесская область без света: последствия атак на энергетику

Обломки разрушенной подстанции. Фото иллюстративное: ДТЭК

Очередной удар по энергосистеме Одесской области минувшей ночью усложнил и так нелегкую ситуацию. Специалисты уже приступили к ремонту, однако он потребует длительного времени. В ДТЭК прикладывают максимум усилий, чтобы как можно быстрее вернуть свет в дома людей.

Об этом сообщили в Минэнерго, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Удар по энергетике

Сейчас обесточивание фиксируют в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях. Самая сложная ситуация — в Одесской области, где из-за обстрелов пострадала энергетическая инфраструктура. Разрушения значительные, ремонт требует времени. Бригады работают на месте, разбирают завалы и делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Объекты критической инфраструктуры в области работают от генераторов.

"Враг снова атаковал энергетический объект ДТЭК. Разрушения значительные. Ремонт потребует длительного времени, чтобы вернуть оборудование в работоспособное состояние. Сейчас работаем на месте. Сделаем все возможное, чтобы как можно быстрее ликвидировать последствия атаки", — заявили в ДТЭК.

В Одесской области, где это возможно, действуют действуют графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для бизнеса и промышленности. Из-за дефицита в энергосистеме в Одессе и части региона применяют аварийные обесточивания. Возвращение к прогнозируемым графикам возможно после стабилизации работы системы.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали, что Зеленский рассказал о том, какая ситуация со светом и теплом в Киеве. По его словам, она сложная по большинству показателей. Над восстановлением в Киеве работают более 40 бригад Укрзализныци, а их количество увеличат до 60.

Также мы писали, что Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль провел заседание Штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в энергетике. По его словам, специалисты продолжают восстановление объектов, которые поразили российские оккупанты.