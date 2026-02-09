Плановые ограничения электроснабжения в Одессе 10 февраля: графики

Аттракционы в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Во вторник, 10 февраля, по всей Украине будут продолжаться плановые ограничения в электроснабжении. Одна из самых тяжелых ситуаций сложилась в Одесской области из-за серьезных повреждений ключевой инфраструктуры. В областном центре энергетики вынуждены проводить аварийные отключения при необходимости. В других районах области со стабильной работой сетей электроснабжение осуществляется по установленным почасовым графикам.

Об этом сообщили на официальном сайте Укрэнерго, передают Новини.LIVE.

Аварийные отключения света

В Одесской области продолжаются аварийные отключения электроэнергии из-за технических неисправностей в электросетях. Хотя в некоторых громадах уже введены плановые графики отключений, их полное внедрение по всему региону затруднено из-за сложной ситуации. Энергетики просят жителей экономно использовать электроприборы и максимально уменьшать нагрузку на сеть. Для получения актуальной информации о состоянии электроснабжения и зонах отключений рекомендуется обращаться на официальный сайт оператора системы распределения или пользоваться специальным чат-ботом.

Графики отключения света в Одессе

В Одессе пока не проводятся плановые отключения электроэнергии. Город работает в режиме стабилизационных отключений, которые оперативно корректируются в зависимости от состояния энергосистемы. Энергетики непрерывно ремонтируют поврежденные линии, чтобы как можно скорее восстановить стабильное электроснабжение для жителей. При отсутствии новых аварий в ближайшее время планируется возвращение к точным почасовым графикам отключений.

Как узнать время восстановления электроэнергии

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК Одесские электросети (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

чат-бота в Telegram;

личных сообщений в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Напомним, мы сообщали о том, какая ситуация со светом в Одесской области. По словам главы Одесской ОГА в регионе со светом сильные проблемы, как и по всей Украине. Где технически это возможно — туда вернули графики.

Также мы писали о том, что россияне ударили по энергообъекту в Нововолынске. Сейчас в городе работают над тем, чтобы обеспечить местных жителей водой и теплом.