Планові обмеження електропостачання в Одесі 10 лютого: графіки

У вівторок, 10 лютого, по всій Україні будуть тривати планові обмеження в електропостачанні. Одна з найважчих ситуацій склалася на Одещині через серйозні пошкодження ключової інфраструктури. В обласному центрі енергетики змушені проводити аварійні відключення за необхідності. В інших районах області із стабільною роботою мереж електропостачання здійснюється за встановленими погодинними графіками.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго, передають Новини.LIVE.

В Одеській області продовжуються аварійні відключення електроенергії через технічні несправності в електромережах. Хоча в деяких громадах вже введені планові графіки відключень, їх повне впровадження по всьому регіону утруднене через складну ситуацію. Енергетики просять мешканців економно використовувати електроприлади та максимально зменшувати навантаження на мережу. Для отримання актуальної інформації про стан електропостачання та зони відключень рекомендується звертатися до офіційного сайту оператора системи розподілу або користуватися спеціальним чат-ботом.

В Одесі наразі не проводяться планові відключення електроенергії. Місто працює в режимі стабілізаційних вимкнень, які оперативно коригуються залежно від стану енергосистеми. Енергетики безперервно ремонтують пошкоджені лінії, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. За відсутності нових аварій найближчим часом планується повернення до точних погодинних графіків відключень.

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, яка ситуація зі світлом на Одещині. За словами очільника Одеської ОВА в регіоні зі світлом сильні проблеми, як і по всій Україні. Де технічно це можливо — туди повернули графіки.

Також ми писали про те, що росіяни вдарили по енергооб'єкту у Нововолинську. Наразі у місті працють над тим, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.