Головна Одеса Проблеми зі світлом на Одещині — обстріл погіршує ситуацію

Проблеми зі світлом на Одещині — обстріл погіршує ситуацію

Ua ru
Дата публікації: 9 лютого 2026 13:25
Олег Кіпер про ситуацію зі світлом та наслідки обстрілу Одеси
Люди у пункті незламності. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Ситуація в Одеському регіоні після останніх масованих атак залишається напруженою, але контрольованою. Влада разом із енергетиками працює над стабілізацією графіків світла. Крім того, РФ не припиняє обстрілювати цивільних в області. Внаслідок нічної атаки є загиблий та постраждалі.

Про це в ефірі "Єдині новини" розповів очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

Електропостачання та тепло

Одеська область залишається дефіцитним регіоном, оскільки власної генерації, окрім альтернативних джерел, бракує для покриття всіх потреб. Після останніх потужних обстрілів енергосистема країни відновлюється, що безпосередньо впливає на тривалість світла в оселях одеситів. Через зниження температури повітря навантаження на мережі зростає, тому область змушена дотримуватися жорстких графіків відключень. ​

"Зараз всі енергетики все роблять на то, по всій країні, щоб відновити. Працюють всі для того, щоб зменшити черги і дати більше людям електроенергії", — заявив Олег Кіпер.

Нічний обстріл

Ворог продовжує тероризувати цивільну інфраструктуру. Цілями росіяни обирають житлові комплекси та бізнес-споруди, де проживають і працюють тисячі людей. В ОВА наголошують, що в районах влучань не було жодних військових об'єктів, що вкотре підтверджує пряму атаку на мирне населення.

"Ми поки не можемо зрозуміти, навіщо обстрілювати житловий комплекс з двома тисячами квартир", — повідомив очільник області.

Стан постраждалих

Внаслідок ударів постраждали цивільні мешканці міста. Двоє людей доставлені до лікарні, а інші потребують допомоги у відновленні пошкодженого житла. На жаль, підтверджено загибель чоловіка 1989 року народження, обставини смерті якого зараз вивчають правоохоронні органи. ​

"Щойно приїхав з місця події, є заявки від людей щодо заміни вікон, дверей, зараз всі відповідні служби працюють для того, щоб надати допомогу людям", — повідомив Кіпер.

Пункти незламності

Для підтримки мешканців у критичних ситуаціях працюють спеціальні пункти незламності. Тут люди можуть зігрітися, зарядити гаджети та отримати необхідну допомогу під час відключень світла. Така мережа покликана забезпечити безпеку і комфорт мешканців навіть під час обстрілів.

"Ми відкрили понад 500 пунктів, тримаємо 200 у резерві для негайного розгортання. Тут люди можуть зігрітися, зарядити гаджети, попити чаю", — розповів Кіпер.

Нагадаємо, журналісти Новини.LIVE побували на місці нічної атаки на Одесу. Пошкоджено цивільну інфраструктуру. Містяни розповіли про пережите та що будуть робити далі. 

Також ми писали, що РФ атакувала енергооб'єкт в Нововолинську. Ситуація в місті залишається контрольованою. Усі відповідні служби працюють, аби забезпечити місцевих мешканців водою і теплом.

Марія Луценко - Редактор
Автор:
Марія Луценко
