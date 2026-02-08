Відключення світла 8 лютого в Одеській області — деталі

Графіки відключення — коли в Одесі завтра буде світло
У понеділок, 9 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів. В Одеській області паралельно діятимуть як стабілізаційні, так і аварійні обмеження в залежності від ситуації в енергосистемі.
Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укренерго та ДТЕК.
Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія
Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:
- сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");
- чат-бота у Telegram;
- приватних повідомлень у Facebook;
- подати заявку на сайті ДТЕК.
Графіки відключення світла: ситуація в Одесі
Найскладніша ситуація залишається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах, зокрема й в Одесі. За інформацією енергетиків, мережі фізично не може передати необхідний обсяг електроенергії, тому продовжують діяти аварійні відключення без графіків.
У районах, де технічний стан мереж дозволяє, застосовуватимуть стабілізаційні відключення за погодинними графіками. Вони запроваджені через дефіцит генерації електроенергії після масованих атак ворога.
Втім, через високе навантаження у вечірні години значна частина мешканців та бізнесу області може одночасно залишатися без світла.
Нагадаємо, цього тижня росіяни двічі масовано атакували українську енергетику. Через це у більшості областей наразі аварійні відключення.
Також ми писали, що, коли в Україні завершиться опалювальний сезон 2025/2026, для споживачів можуть зрости тарифи на світло. Кошти підуть на відновлення після російських обстрілів.
