Головна Одеса Графіки відключення — коли в Одесі завтра буде світло

Графіки відключення — коли в Одесі завтра буде світло

Дата публікації: 8 лютого 2026 20:52
Відключення світла 8 лютого в Одеській області — деталі
Автівки на дорогах Одеси. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У понеділок, 9 лютого, по всій Україні запровадять погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергетичних об’єктів. В Одеській області паралельно діятимуть як стабілізаційні, так і аварійні обмеження в залежності від ситуації в енергосистемі.

Про це інформують Новини.LIVE з посиланням на офіційний сайт Укренерго та ДТЕК.

Читайте також:

Як дізнатися, коли з'явиться електроенергія

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-бота у Telegram;
  • приватних повідомлень у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла: ситуація в Одесі

Найскладніша ситуація залишається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах, зокрема й в Одесі. За інформацією енергетиків, мережі фізично не може передати необхідний обсяг електроенергії, тому продовжують діяти аварійні відключення без графіків.

У районах, де технічний стан мереж дозволяє, застосовуватимуть стабілізаційні відключення за погодинними графіками. Вони запроваджені через дефіцит генерації електроенергії після масованих атак ворога.

Втім, через високе навантаження у вечірні години значна частина мешканців та бізнесу області може одночасно залишатися без світла.

Нагадаємо, цього тижня росіяни двічі масовано атакували українську енергетику. Через це у більшості областей наразі аварійні відключення.

Також ми писали, що, коли в Україні завершиться опалювальний сезон 2025/2026, для споживачів можуть зрости тарифи на світло. Кошти підуть на відновлення після російських обстрілів.  

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
