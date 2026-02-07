Графіки відключення світла 8 лютого в Одеській області — що відомо

Будинки в Одесі без світла. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У неділю, 8 лютого, по всій Україні запроваджують погодинні відключення електроенергії через пошкодження енергооб’єктів. В Одеській області ситуація складніша — тут одночасно діятимуть стабілізаційні та аварійні відключення.

Про це інформують Новини.LIVE

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Графіки відключення світла: ситуація в Одесі

Наразі за інформацією енергетиків, нйскладніша ситуація залишається в Одеському, Ізмаїльському, Болградському та Білгород-Дністровському районах, зокрема і в Одесі. Там мережі фізично не можуть передати необхідний обсяг електроенергії, тому продовжують діяти аварійні відключення без графіків.

У районах, де технічний стан мереж дозволяє, застосовують стабілізаційні відключення за погодинними графіками. Вони запроваджені через дефіцит генерації електроенергії після масованих атак ворога.

Через високе навантаження у вечірні години значна частина мешканців та бізнесу області може одночасно залишатися без світла.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині запровадили екстрені відключення електроенергії після масованої атаки Росії по території України. Обмеження застосували за командою "Укренерго".

Також ми писали, що в Одесі при відключеннях електроенергії насосні та теплові пункти не працюють, і багато будинків залишаються холодними. Щоб виправити ситуацію, місту потрібно встановити понад 70 додаткових генераторів.