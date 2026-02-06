Планові обмеження електропостачання в Україні 7 лютого: складна ситуація на Одещині

Нічний будинок Руссова в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У суботу, 7 лютого, на всій території України тривають планові обмеження електропостачання. Найскладніша ситуація спостерігається на Одещині через значні пошкодження критичної інфраструктури. В обласному центрі енергетики змушені вдаватися до аварійних відключень за екстреними потребами. В інших районах, де мережі працюють стабільно, електропостачання здійснюється відповідно до затверджених погодинних графіків.

Про це повідомили на офіційному сайті Укренерго, передають Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Аварійні відключення світла

В Одеській області тривають аварійні відключення електроенергії через технічні проблеми в електромережах. Хоча в окремих громадах вже запроваджено планові графіки відключень, їх повне впровадження по всьому регіону наразі ускладнене через складну ситуацію. Енергетики закликають мешканців раціонально користуватися електроприладами і максимально знижувати навантаження на мережу. Для отримання актуальної інформації про стан електропостачання та зони відключень рекомендується користуватися офіційним сайтом оператора системи розподілу або спеціальним чат-ботом.

Графіки відключення світла в Одесі

В Одесі наразі не проводяться планові відключення електроенергії. Місто функціонує у режимі стабілізаційних вимкнень, які коригуються в реальному часі залежно від стану енергосистеми. Енергетики постійно виконують ремонт пошкоджених ліній, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання для мешканців. За відсутності нових аварій найближчим часом планується повернення до чітких погодинних графіків відключень.

Як дізнатися час відновлення електроенергії

Дізнатися, коли з’явиться світло, можна кількома способами:

сайту ДТЕК Одеські електромережі (розділ "Відсутня електроенергія?");

чат-бота у Telegram;

приватних повідомлень у Facebook;

подати заявку на сайті ДТЕК.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що у частини жителів Одещини планують не вимикати світло. Йдеться про декілька населених пунктів де теплопостачання багатьох будинків залежать від електропостачання. Це питання розглянули на нараді з президентом.

Також ми писали про те, в Одесі при відключеннях електроенергії насосні та теплові пункти не працюють, і будинки залишаються холодними. Щоб виправити ситуацію, місту потрібно встановити понад 70 додаткових генераторів. Однак точну вартість та логістику обладнання тепловики ще оцінюють.